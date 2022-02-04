Газизов – о Fan ID для игроков, тренеров и персонала: «Ничего страшного в этом не вижу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о планах обязать футболистов, тренеров и других сотрудников клубов РПЛ оформлять Fan ID.
– Мы-то на работе находимся. Конечно, оформим, ничего страшного в этом не вижу. Не знаю, кто высказывается против, мы оформим.
– То есть, в «Уфе» никто точно не откажется?
– Мы на работе, извините.
– Как вы лично относитесь к этой затее, учитывая, что болельщики «Уфы» присоединились к бойкоту?
– Я уже высказал мнение по этому поводу. Надо сделать все возможное, чтобы болельщикам на стадионе и трибунах было безопасно и комфортно.
- О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Локомотива», «Зенита», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.
- Закон должен вступить в силу с 1 июня.
Источник: «РБ Спорт»