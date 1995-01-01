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    Газизов – о Fan ID для игроков, тренеров и персонала: «Ничего страшного в этом не вижу»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о планах обязать футболистов, тренеров и других сотрудников клубов РПЛ оформлять Fan ID.

    – Мы-то на работе находимся. Конечно, оформим, ничего страшного в этом не вижу. Не знаю, кто высказывается против, мы оформим.

    – То есть, в «Уфе» никто точно не откажется?

    – Мы на работе, извините.

    – Как вы лично относитесь к этой затее, учитывая, что болельщики «Уфы» присоединились к бойкоту?

    – Я уже высказал мнение по этому поводу. Надо сделать все возможное, чтобы болельщикам на стадионе и трибунах было безопасно и комфортно.

    • О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Локомотива», «Зенита», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

    Газизов подтвердил, что мини-футболист Асадов находится на просмотре в «Уфе»

    Газизов: «Показывают, будто я старший брат Кокорина, папа Урунова. А Мозес мне кто?»

    «Спартак» подаст в суд на Газизова. Клуб хочет взыскать с него более 100 миллионов рублей

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9425

      Alekxei Z. 1 час назад

      Поддержи - поддержи , глядишь РПЛ не забудет и ещё фокус с градусником прокатит. Без мыла в жопу влезешь.
      На вашем доисторическом стадионе и при вашей посещаемости , только о комфорте и безопасности рассуждать.
      Лицимер !!!

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      Рейтинг: +6748

      Томик > Alekxei Z. 47 минут назад

      Вроде ж собрались строить. Вот-вот. Даже про крытый заикались вроде бы.

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