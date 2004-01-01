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    Каттани – о Перейре: «Я мог пойти к Федуну и попросить еще денег, но выбрал аренду за 500 тысяч с выкупом за 6,4 миллиона»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани раскрыл финансовые детали аренды опорного полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинса Перейры.

    «Когда ушел Хендрикс, чтобы найти ему замену, у меня было два пути: или за очень маленькие деньги найти игрока, или пойти к мистеру Федуну и попросить еще денег. И было бы большой проблемой, если бы он ответил: «О'кей».

    Так что я выбрал первый вариант. Понимаю, что второй был проще, но я должен уважать наши возможности, уважать бюджетные рамки.

    Считаю, это тоже отличная сделка: за небольшую сумму мы получили игрока в аренду с обязательством выкупа, которое наступит при определенных условиях.

    Это не будет иметь негативное влияние на бюджет, поскольку кандидата на усиление летом мы получили уже сегодня. Сумма аренды составила 500 тысяч евро, а сумма выкупа составит 6,4 миллиона евро», – сказал Каттани.

    • Перейра взял 17-й номер в «Спартаке».
    • Рыночная стоимость Мартинса – 3,5 миллиона евро.
    • Он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 68 матчах за «Янг Бойз».

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    «Спартак» арендовал Перейру за 1,5 миллиона с правом выкупа за 6,4 миллиона (Transfermarkt)

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +693

      alefreddy 36 минут назад

      хорошо может порядок наведут и от балласта избавятся

      0
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      Рейтинг: +2340

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Один за другим сменяют аферисты друг друга на должности спортдира. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +3374

      Klaido > ПалкоВводецъ 46 минут назад

      ну да: Орта - Ван Стее - Сарсания (этот вообще вне конкуренции) - Рибалта - все сплошь аферисты, а король ареристов - Сарсания...
      вот тебе и гыгыгы, заднеприводный...

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      Рейтинг: +462

      Беспонтий > Klaido 36 минут назад

      а зачем ты клава покойника сарсания тревожишь
      плохая примета

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