Каттани – о Перейре: «Я мог пойти к Федуну и попросить еще денег, но выбрал аренду за 500 тысяч с выкупом за 6,4 миллиона»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани раскрыл финансовые детали аренды опорного полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинса Перейры.

«Когда ушел Хендрикс, чтобы найти ему замену, у меня было два пути: или за очень маленькие деньги найти игрока, или пойти к мистеру Федуну и попросить еще денег. И было бы большой проблемой, если бы он ответил: «О'кей».

Так что я выбрал первый вариант. Понимаю, что второй был проще, но я должен уважать наши возможности, уважать бюджетные рамки.

Считаю, это тоже отличная сделка: за небольшую сумму мы получили игрока в аренду с обязательством выкупа, которое наступит при определенных условиях.

Это не будет иметь негативное влияние на бюджет, поскольку кандидата на усиление летом мы получили уже сегодня. Сумма аренды составила 500 тысяч евро, а сумма выкупа составит 6,4 миллиона евро», – сказал Каттани.