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    Макаров: «Деспотовича нельзя было штрафовать. А меня Слуцкий выгонял с тренировок»

    Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о том, как Леонид Слуцкий следил за дисциплиной в «Рубине».

    «Слуцкий называл меня и Деспотовича лидерами по штрафам в «Рубине». У Деспотовича не было штрафов. Его нельзя было штрафовать. Не знаю, почему, но вот так. Меня — да, штрафовали. Раз 5-6. Суммы называть не буду, но для меня они были достаточно крупные.

    Викторович мог выгнать меня с тренировки за то, что был чем-то недоволен, психовал. Он считал, что я огрызаюсь, а я всего лишь хотел справедливости. Если я вижу, что что-то не так — почему должен молчать? Я же не ругался матом. Разговор на повышенных тонах в футболе — это нормально.

    Я не против подколок. Но если мне пихают не по делу — отвечу. Почему за одно и то же мне высказывают, а другому — нет? Мне не нравится такое отношение. Но я не злопамятный. Сегодня Викторыч оштрафует, а завтра — всe нормально, проехали, продолжаем работу.

    Может, у него какая-то обида сохранялась, не знаю. Я старался побыстрее выбросить это из головы», — сказал Макаров.

    • Макаров играл за «Рубин» с 2020 по 2021-й год.
    • Казанский клуб продал его в «Динамо» за 7,5 миллиона евро.
    • Макаров забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 15 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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