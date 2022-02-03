«Арсенал» будет до июня платить Обамеянгу зарплату (The Athletic)

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит получать зарплату от «Арсенала», несмотря на разрыв контракта с лондонским клубом.

По информации The Athletic, «Арсенал» будет выплачивать зарплату 32-летнему габонцу до июня. В Англии он получал 350 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб заплатил Обамеянгу 7 миллионов фунтов за расторжение контракта.