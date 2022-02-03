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    «Арсенал» будет до июня платить Обамеянгу зарплату (The Athletic)

    Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит получать зарплату от «Арсенала», несмотря на разрыв контракта с лондонским клубом.

    По информации The Athletic, «Арсенал» будет выплачивать зарплату 32-летнему габонцу до июня. В Англии он получал 350 тысяч фунтов в неделю.

    Ранее сообщалось, что лондонский клуб заплатил Обамеянгу 7 миллионов фунтов за расторжение контракта.

    • «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по взаимному согласию 1 февраля.
    • В этом сезоне габонец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +79

      гууд 1 час назад

      Следующей новостью будет, что арсенал будет содержать его ?

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