«Арсенал» заплатил Обамеянгу 7 миллионов за разрыв контракта (The Times)

Да... а нельзя было его просто в аренду отдать? Зачем вообще такие действия делать ? Арсенал походу в чемшип собрался...
Стали известны подробности ухода Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала».
Как пишет The Times, лондонский клуб заплатил 32-летнему футболисту 7 миллионов фунтов за расторжение контракта. Его соглашение с «Арсеналом» было рассчитано до лета 2023 года.
- Обамеянг бесплатно перешел в «Барселону».
- Сообщалось, что в каталонском клубе он будет зарабатывать 5 тысяч евро в неделю.
Обамеянг: «Барса» – один из самых больших клубов в мире. Большая честь быть здесь»
Отступные Обамеянга в «Барсе» – 100 миллионов. В контракте есть опция расторжения в 2023-м
«Барселона» объявила о переходе Обамеянга. Контракт – до 2025 года