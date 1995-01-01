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    «Арсенал» заплатил Обамеянгу 7 миллионов за разрыв контракта (The Times)

    Стали известны подробности ухода Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала».

    Как пишет The Times, лондонский клуб заплатил 32-летнему футболисту 7 миллионов фунтов за расторжение контракта. Его соглашение с «Арсеналом» было рассчитано до лета 2023 года.

    • Обамеянг бесплатно перешел в «Барселону».
    • Сообщалось, что в каталонском клубе он будет зарабатывать 5 тысяч евро в неделю.

    Обамеянг: «Барса» – один из самых больших клубов в мире. Большая честь быть здесь»

    Отступные Обамеянга в «Барсе» – 100 миллионов. В контракте есть опция расторжения в 2023-м

    «Барселона» объявила о переходе Обамеянга. Контракт – до 2025 года

    Источник: The Times

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    Сегодня, 17:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +79

      гууд 30 минут назад

      Да... а нельзя было его просто в аренду отдать? Зачем вообще такие действия делать ? Арсенал походу в чемшип собрался...

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