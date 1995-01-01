«Арсенал» заплатил Обамеянгу 7 миллионов за разрыв контракта (The Times)

Стали известны подробности ухода Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала».

Как пишет The Times, лондонский клуб заплатил 32-летнему футболисту 7 миллионов фунтов за расторжение контракта. Его соглашение с «Арсеналом» было рассчитано до лета 2023 года.

Обамеянг бесплатно перешел в «Барселону».

Сообщалось, что в каталонском клубе он будет зарабатывать 5 тысяч евро в неделю.

Обамеянг: «Барса» – один из самых больших клубов в мире. Большая честь быть здесь»

Отступные Обамеянга в «Барсе» – 100 миллионов. В контракте есть опция расторжения в 2023-м

«Барселона» объявила о переходе Обамеянга. Контракт – до 2025 года