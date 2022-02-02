Отступные Обамеянга в «Барсе» – 100 миллионов. В контракте есть опция расторжения в 2023-м

Стали известны условия контракта нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга с «Барселоной».

В соглашении, рассчитанном до лета 2025 года, прописана опция расторжения в июне 2023 года. Отступные Обамеянга составляют 100 миллионов евро.

Сообщалось, что Обамеянг будет зарабатывать 5 тысяч евро в неделю – минимум в 50 раз меньше, чем в «Арсенале».