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    Отступные Обамеянга в «Барсе» – 100 миллионов. В контракте есть опция расторжения в 2023-м

    Стали известны условия контракта нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга с «Барселоной».

    В соглашении, рассчитанном до лета 2025 года, прописана опция расторжения в июне 2023 года. Отступные Обамеянга составляют 100 миллионов евро.

    Сообщалось, что Обамеянг будет зарабатывать 5 тысяч евро в неделю – минимум в 50 раз меньше, чем в «Арсенале».

    • Вчера «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по взаимному согласию.
    • В этом сезоне габонец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    «Барселона» объявила о переходе Обамеянга. Контракт – до 2025 года

    «Барселона» объявит о переходе Обамеянга в среду (Mundo Deportivo)

    «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом

    Источник: сайт «Барселоны»

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