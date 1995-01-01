Отступные Обамеянга в «Барсе» – 100 миллионов. В контракте есть опция расторжения в 2023-м

Стали известны условия контракта нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга с «Барселоной».

В соглашении, рассчитанном до лета 2025 года, прописана опция расторжения в июне 2023 года. Отступные Обамеянга составляют 100 миллионов евро.

Сообщалось, что Обамеянг будет зарабатывать 5 тысяч евро в неделю – минимум в 50 раз меньше, чем в «Арсенале».

Вчера «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом по взаимному согласию.

В этом сезоне габонец забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

«Барселона» объявила о переходе Обамеянга. Контракт – до 2025 года

«Барселона» объявит о переходе Обамеянга в среду (Mundo Deportivo)

«Арсенал» объявил о расторжении контракта с Обамеянгом