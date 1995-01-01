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    Мухин – об уходе из «Локо»: «У руководства не было желания со мной сотрудничать»

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о своем уходе из «Локомотива».

    • Игрок перешел в ЦСКА в мае 2021 года.
    • Клуб заплатил за трансфер россиянина 170 тысяч евро.

    – Кем было принято решение?

    – Мной и агентом. Конечно, хотелось остаться в клубе, но со стороны «Локомотива» не было особого желания.

    – Почему вы так решили?

    – Не смогли договориться. На нас вышел ЦСКА, проявил инициативу, сказали, что на меня рассчитывают, что я им нужен. Мне понравился их напор. У ЦСКА было больше желания видеть меня в своем клубе.

    – Николич не пытался удержать? Что-то говорил?

    – Нет, он говорил, что это футбольная жизнь: «Как решишь – так и будет, обиды не держим».

    – После того как ты официально ушел, написал пост, который посвятил команде и болельщикам, но не руководству. Почему такой посыл был?

    – У них не было особого желания со мной дальше сотрудничать.

    – Ты понимаешь, почему была такая позиция?

    – Нет.

    – Ты уже игрок сборной, тебя хотят топ-клубы. «Локомотив» всем говорит, что делает акцент на молодых, и в итоге отпускает одного из самых перспективных футболистов.

    – Не знаю, почему так.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +161

      msh88 1 час назад

      Ключевое слово "и агентом" Оставайся в клубе и борись за конкуренцию на позиции, а зачем бороться. Надо лишь денег кучу

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