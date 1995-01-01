Мухин – об уходе из «Локо»: «У руководства не было желания со мной сотрудничать»

Ключевое слово "и агентом" Оставайся в клубе и борись за конкуренцию на позиции, а зачем бороться. Надо лишь денег кучу
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о своем уходе из «Локомотива».
- Игрок перешел в ЦСКА в мае 2021 года.
- Клуб заплатил за трансфер россиянина 170 тысяч евро.
– Кем было принято решение?
– Мной и агентом. Конечно, хотелось остаться в клубе, но со стороны «Локомотива» не было особого желания.
– Почему вы так решили?
– Не смогли договориться. На нас вышел ЦСКА, проявил инициативу, сказали, что на меня рассчитывают, что я им нужен. Мне понравился их напор. У ЦСКА было больше желания видеть меня в своем клубе.
– Николич не пытался удержать? Что-то говорил?
– Нет, он говорил, что это футбольная жизнь: «Как решишь – так и будет, обиды не держим».
– После того как ты официально ушел, написал пост, который посвятил команде и болельщикам, но не руководству. Почему такой посыл был?
– У них не было особого желания со мной дальше сотрудничать.
– Ты понимаешь, почему была такая позиция?
– Нет.
– Ты уже игрок сборной, тебя хотят топ-клубы. «Локомотив» всем говорит, что делает акцент на молодых, и в итоге отпускает одного из самых перспективных футболистов.
– Не знаю, почему так.
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