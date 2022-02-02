Мухин – об уходе из «Локо»: «У руководства не было желания со мной сотрудничать»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о своем уходе из «Локомотива».

Игрок перешел в ЦСКА в мае 2021 года.

Клуб заплатил за трансфер россиянина 170 тысяч евро.

– Кем было принято решение?

– Мной и агентом. Конечно, хотелось остаться в клубе, но со стороны «Локомотива» не было особого желания.

– Почему вы так решили?

– Не смогли договориться. На нас вышел ЦСКА, проявил инициативу, сказали, что на меня рассчитывают, что я им нужен. Мне понравился их напор. У ЦСКА было больше желания видеть меня в своем клубе.

– Николич не пытался удержать? Что-то говорил?

– Нет, он говорил, что это футбольная жизнь: «Как решишь – так и будет, обиды не держим».

– После того как ты официально ушел, написал пост, который посвятил команде и болельщикам, но не руководству. Почему такой посыл был?

– У них не было особого желания со мной дальше сотрудничать.

– Ты понимаешь, почему была такая позиция?

– Нет.

– Ты уже игрок сборной, тебя хотят топ-клубы. «Локомотив» всем говорит, что делает акцент на молодых, и в итоге отпускает одного из самых перспективных футболистов.

– Не знаю, почему так.