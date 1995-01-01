Гринвуд арестован по подозрению в угрозах убийством. Его будут допрашивать до среды (BBC)

Полиция Большого Манчестера переквалифицировала дело полузащитника «МЮ» Мэйсона Гринвуда об изнасиловании и избиении.

По информации BBC со ссылкой на представителя полиции, 20-летний англичанин арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством в адрес своей девушки.

Гринвуд останется под арестом до среды, сообщает журналист The Associated Press Роб Харрис. Футболиста продолжают допрашивать.

В преступлении Гринвуда обвинила девушка. Помимо фото с окровавленным лицом выложила аудио, где игрок ее принуждает к сексу.

Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.

Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье.

«МЮ» – о ситуации с Гринвудом: «Клуб решительно осуждает любое насилие»

Гринвуда удалили из состава «Манчестер Юнайтед» в FIFA 22

Nike приостановила сотрудничество с Гринвудом