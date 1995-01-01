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    Гринвуд арестован по подозрению в угрозах убийством. Его будут допрашивать до среды (BBC)

    Полиция Большого Манчестера переквалифицировала дело полузащитника «МЮ» Мэйсона Гринвуда об изнасиловании и избиении.

    По информации BBC со ссылкой на представителя полиции, 20-летний англичанин арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством в адрес своей девушки.

    Гринвуд останется под арестом до среды, сообщает журналист The Associated Press Роб Харрис. Футболиста продолжают допрашивать.

    • В преступлении Гринвуда обвинила девушка. Помимо фото с окровавленным лицом выложила аудио, где игрок ее принуждает к сексу.
    • Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.
    • Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье.

    «МЮ» – о ситуации с Гринвудом: «Клуб решительно осуждает любое насилие»

    Гринвуда удалили из состава «Манчестер Юнайтед» в FIFA 22

    Nike приостановила сотрудничество с Гринвудом

    Источник: BBC

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    Сегодня, 21:30
    Комментарии5
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      Рейтинг: +687

      Soccerdealer63 28 минут назад

      Боже... Пытаюсь вспомнить каким я был в свои 20 лет... Давно это было... В СССРе... Учился в универе, торчал в **********, много читал... Научился разговаривать))) Объяснять девушкам то, что чувствовал и что от них хотел))) Отказов не было!)))
      Если бы, как Гринвуд, завис в футболе и ушёл в профы, наверное, также бы, как и он... "добивался" любви с кулаками)))
      Бедный несчастный Мэйсон....

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      Рейтинг: +687

      Soccerdealer63 > Soccerdealer63 27 минут назад

      станно - затёрли слово "библиотека"))) Совсем с ума посходили люстраторы...

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      Рейтинг: +57508

      portero 48 минут назад

      Про мини-футбол лучшеб написали, гораздо интересней!
      С Украиной будем играть!!!

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      Рейтинг: +687

      Soccerdealer63 > portero 34 минуты назад

      Не слежу за мини... Украинцы сильны или Вы ... про Донбасс?+

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      Рейтинг: +219

      Lipatoff 1 час назад

      Зима, лето год долой, четыре пасхи и домой...

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