Гринвуд арестован по подозрению в угрозах убийством. Его будут допрашивать до среды (BBC)

Боже... Пытаюсь вспомнить каким я был в свои 20 лет... Давно это было... В СССРе... Учился в универе, торчал в **********, много читал... Научился разговаривать))) Объяснять девушкам то, что чувствовал и что от них хотел))) Отказов не было!)))
Если бы, как Гринвуд, завис в футболе и ушёл в профы, наверное, также бы, как и он... "добивался" любви с кулаками)))
Бедный несчастный Мэйсон....
Полиция Большого Манчестера переквалифицировала дело полузащитника «МЮ» Мэйсона Гринвуда об изнасиловании и избиении.
По информации BBC со ссылкой на представителя полиции, 20-летний англичанин арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством в адрес своей девушки.
Гринвуд останется под арестом до среды, сообщает журналист The Associated Press Роб Харрис. Футболиста продолжают допрашивать.
- В преступлении Гринвуда обвинила девушка. Помимо фото с окровавленным лицом выложила аудио, где игрок ее принуждает к сексу.
- Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.
- Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье.
«МЮ» – о ситуации с Гринвудом: «Клуб решительно осуждает любое насилие»
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