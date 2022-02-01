Гринвуд арестован по подозрению в угрозах убийством. Его будут допрашивать до среды (BBC)

Полиция Большого Манчестера переквалифицировала дело нападающего «МЮ» Мэйсона Гринвуда об изнасиловании и избиении.

По информации BBC со ссылкой на представителя полиции, 20-летний англичанин арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством в адрес своей девушки.

Гринвуд останется под арестом до среды, сообщает журналист The Associated Press Роб Харрис. Футболиста продолжают допрашивать.