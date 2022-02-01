Гринвуд арестован по подозрению в угрозах убийством. Его будут допрашивать до среды (BBC)

Полиция Большого Манчестера переквалифицировала дело нападающего «МЮ» Мэйсона Гринвуда об изнасиловании и избиении.
По информации BBC со ссылкой на представителя полиции, 20-летний англичанин арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством в адрес своей девушки.
Гринвуд останется под арестом до среды, сообщает журналист The Associated Press Роб Харрис. Футболиста продолжают допрашивать.
- В преступлении Гринвуда обвинила девушка. Помимо фото с окровавленным лицом выложила аудио, где игрок ее принуждает к сексу.
- Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.
- Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье.
Источник: BBC