Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гринвуд арестован по подозрению в угрозах убийством. Его будут допрашивать до среды (BBC)

Гринвуд арестован по подозрению в угрозах убийством. Его будут допрашивать до среды (BBC)

1 февраля 2022, 21:30
7

Полиция Большого Манчестера переквалифицировала дело нападающего «МЮ» Мэйсона Гринвуда об изнасиловании и избиении.

По информации BBC со ссылкой на представителя полиции, 20-летний англичанин арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством в адрес своей девушки.

Гринвуд останется под арестом до среды, сообщает журналист The Associated Press Роб Харрис. Футболиста продолжают допрашивать.

  • В преступлении Гринвуда обвинила девушка. Помимо фото с окровавленным лицом выложила аудио, где игрок ее принуждает к сексу.
  • Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.
  • Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье.

Еще по теме:
«Марсель» продаст экс-вингера «МЮ» Гринвуда за 40+2 миллиона
Роналду определил новую трансферную цель для «Аль-Насра»
Гринвуд и девушка, обвинившая его в насилии, ждут второго ребенка 1
Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lipatoff
1643741919
Зима, лето год долой, четыре пасхи и домой...
Ответить
portero
1643742889
Про мини-футбол лучшеб написали, гораздо интересней! С Украиной будем играть!!!
Ответить
Soccerdealer63
1643744082
Боже... Пытаюсь вспомнить каким я был в свои 20 лет... Давно это было... В СССРе... Учился в универе, торчал в **********, много читал... Научился разговаривать))) Объяснять девушкам то, что чувствовал и что от них хотел))) Отказов не было!))) Если бы, как Гринвуд, завис в футболе и ушёл в профы, наверное, также бы, как и он... "добивался" любви с кулаками))) Бедный несчастный Мэйсон....
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
1
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
2
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика
01:22
2
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
Вчера, 22:23
«Манчестер Сити» заплатит 76 миллионов за участника ЧМ-2026
Вчера, 21:49
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
Вчера, 16:52
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
Вчера, 16:00
3
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
Вчера, 15:23
1
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
Вчера, 13:54
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
30 августа
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
30 августа
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
30 августа
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
30 августа
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
30 августа
АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)
30 августа
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
30 августа
1
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
30 августа
2
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
29 августа
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне
29 августа
1
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
29 августа
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
29 августа
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
28 августа
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+