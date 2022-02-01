Круговой – об уходе из «Зенита»: «Нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется играть больше»

Мостовой – об уходе из «Зенита»: «Нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется играть больше»
"Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назвал ложью слухи об уходе из клуба."
"— Даже перед Новым годом кто-то писал, что Круговой недоволен и хочет уйти."
Так определитесь уже Круговой или Мостовой... Неплохо было бы читать прежде чем выкладывать новость.
Полузащитник «Зенита» Даниил Круговой назвал ложью слухи об уходе из клуба.
— Ты в «Зените» уже полтора года. Как для себя оцениваешь этот период?
— Мне нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется больше. Но сыграл столько, сколько был должен. И мне кажется, что играл достойно.
— Периодически появляются новости о том, что ты не доволен своим положением в «Зените» и хочешь уйти. Про недовольство — это понятно. Сложно быть довольным, когда выходишь на пять минут. А про уход — правда или нет?
— Даже перед Новым годом кто-то писал, что Круговой недоволен и хочет уйти. Это ложь.
— С Семаком по поводу твоего игрового времени говорил?
— На тренировках и после матчей Сергей Богданович постоянно подбадривает меня. Говорит: молодец, давай, продолжай в том же духе. Все складывается так, как и должно быть. Мне кажется, я на правильном пути. И при должной работе еще смогу стать легендой «Зенита».
- Круговой провел 14 матчей в сезоне РПЛ, отдал 2 ассиста.
- Его контракт с клубом истекает в 2024 году.
- Рыночная стоимость 24-летнего игрока – 2 миллиона евро.
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