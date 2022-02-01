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    Круговой – об уходе из «Зенита»: «Нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется играть больше»

    Полузащитник «Зенита» Даниил Круговой назвал ложью слухи об уходе из клуба.

    — Ты в «Зените» уже полтора года. Как для себя оцениваешь этот период?

    — Мне нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется больше. Но сыграл столько, сколько был должен. И мне кажется, что играл достойно.

    — Периодически появляются новости о том, что ты не доволен своим положением в «Зените» и хочешь уйти. Про недовольство — это понятно. Сложно быть довольным, когда выходишь на пять минут. А про уход — правда или нет?

    — Даже перед Новым годом кто-то писал, что Круговой недоволен и хочет уйти. Это ложь.

    — С Семаком по поводу твоего игрового времени говорил?

    — На тренировках и после матчей Сергей Богданович постоянно подбадривает меня. Говорит: молодец, давай, продолжай в том же духе. Все складывается так, как и должно быть. Мне кажется, я на правильном пути. И при должной работе еще смогу стать легендой «Зенита».

    • Круговой провел 14 матчей в сезоне РПЛ, отдал 2 ассиста.
    • Его контракт с клубом истекает в 2024 году.
    • Рыночная стоимость 24-летнего игрока – 2 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2298

      baden69 2 часа назад

      Мостовой – об уходе из «Зенита»: «Нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется играть больше»
      "Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назвал ложью слухи об уходе из клуба."
      "— Даже перед Новым годом кто-то писал, что Круговой недоволен и хочет уйти."

      Так определитесь уже Круговой или Мостовой... Неплохо было бы читать прежде чем выкладывать новость.

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      Рейтинг: +3605

      Питерский князь > baden69 1 час назад

      Так то, Круговой, ещё и защитник.
      :)))

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