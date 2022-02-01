Круговой – об уходе из «Зенита»: «Нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется играть больше»

Полузащитник «Зенита» Даниил Круговой назвал ложью слухи об уходе из клуба.

— Ты в «Зените» уже полтора года. Как для себя оцениваешь этот период?

— Мне нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется больше. Но сыграл столько, сколько был должен. И мне кажется, что играл достойно.

— Периодически появляются новости о том, что ты не доволен своим положением в «Зените» и хочешь уйти. Про недовольство — это понятно. Сложно быть довольным, когда выходишь на пять минут. А про уход — правда или нет?

— Даже перед Новым годом кто-то писал, что Круговой недоволен и хочет уйти. Это ложь.

— С Семаком по поводу твоего игрового времени говорил?

— На тренировках и после матчей Сергей Богданович постоянно подбадривает меня. Говорит: молодец, давай, продолжай в том же духе. Все складывается так, как и должно быть. Мне кажется, я на правильном пути. И при должной работе еще смогу стать легендой «Зенита».