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  • Круговой – об уходе из «Зенита»: «Нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется играть больше»

Круговой – об уходе из «Зенита»: «Нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется играть больше»

1 февраля 2022, 12:08
2

Полузащитник «Зенита» Даниил Круговой назвал ложью слухи об уходе из клуба.

— Ты в «Зените» уже полтора года. Как для себя оцениваешь этот период?

— Мне нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется больше. Но сыграл столько, сколько был должен. И мне кажется, что играл достойно.

— Периодически появляются новости о том, что ты не доволен своим положением в «Зените» и хочешь уйти. Про недовольство — это понятно. Сложно быть довольным, когда выходишь на пять минут. А про уход — правда или нет?

— Даже перед Новым годом кто-то писал, что Круговой недоволен и хочет уйти. Это ложь.

— С Семаком по поводу твоего игрового времени говорил?

— На тренировках и после матчей Сергей Богданович постоянно подбадривает меня. Говорит: молодец, давай, продолжай в том же духе. Все складывается так, как и должно быть. Мне кажется, я на правильном пути. И при должной работе еще смогу стать легендой «Зенита».

  • Круговой провел 14 матчей в сезоне РПЛ, отдал 2 ассиста.
  • Его контракт с клубом истекает в 2024 году.
  • Рыночная стоимость 24-летнего игрока – 2 миллиона евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Круговой Данил
Комментарии (2)
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baden69
1643708786
Мостовой – об уходе из «Зенита»: «Нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется играть больше» "Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назвал ложью слухи об уходе из клуба." "— Даже перед Новым годом кто-то писал, что Круговой недоволен и хочет уйти." Так определитесь уже Круговой или Мостовой... Неплохо было бы читать прежде чем выкладывать новость.
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portero
1643722055
Семак мало шансов даёт, но к сожалению когда дают не всегда получается на отлично играть, и Семак опять имеет основание посадить на банку...
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