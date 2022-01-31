«Спартак» купит опорника «Янг Бойза» Перейру за 9,6 миллиона (Blick)

Полузащитник «Янг Бойз» Мартинс Перейра продолжит карьеру в «Спартаке».
По информации Blick, трансфер 24-летнего футболиста обойдется московскому клубу в 10 миллионов швейцарских франков (9,6 миллиона евро).
- Перейра – опорный полузащитник.
- В этом сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Швейцарии.
- Его рыночная цена – 3,5 миллиона евро.
Источник: Blick
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