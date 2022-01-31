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  • «Спартак» купит опорника «Янг Бойза» Перейру за 9,6 миллиона (Blick)

«Спартак» купит опорника «Янг Бойза» Перейру за 9,6 миллиона (Blick)

31 января 2022, 14:08
19

Полузащитник «Янг Бойз» Мартинс Перейра продолжит карьеру в «Спартаке».

По информации Blick, трансфер 24-летнего футболиста обойдется московскому клубу в 10 миллионов швейцарских франков (9,6 миллиона евро).

  • Перейра – опорный полузащитник.
  • В этом сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Швейцарии.
  • Его рыночная цена – 3,5 миллиона евро.

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Источник: Blick

Немецкоязычная ежедневная газета, издаваемая в Цюрихе (Швейцария). Основана в 1959 году. Входит в тройку самых популярных печатных изданий страны.

Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Спартак Янг Бойз Мартинс Кристофер
Комментарии (19)
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Fusballer
1643628676
Угольки всё пополняют РПЛ. Стоимость как всегда - завышенная. Уже и не жду ничего хорошего.
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Беспонтий
1643629140
брат легендарного себастьяна перейра торговца чёрным деревом
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Artemka444
1643630225
Потом аренда в Фейеенод сразу!!!!
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oyabun
1643630279
Втюхали в 3 раза дороже стоимости. Посмотрим, стоило ли оно того?
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Блямба
1643630704
Всё-таки игрок системы Benelux...) А вдруг?
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ivany4
1643631336
Судя по Blick, игрок лидер команды. Янг Бойз вроде как согласен, цифра их устраивает. Вопрос в 9 месте Спартака, и согласии самого Перейры. Пока, из всего сказанного, положительное только то, что он молодой. Есть ли вариант, что он заиграет в Спартаке на 20 лямов? Интересно, чья это креатура, и действительно ли он так хорош?
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житель СПб
1643632643
Вроде бы новость хорошая, и опорник хороший Спартаку нужен, и возраст... Но сумма в 3 раза выше рыночной... Удастся ли отбить? С другой стороны, если хорошо отыграет сезона 3-4 - то и бог с ними, с деньгами...
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Demgel
1643633708
Это трансфер Ваноли???Ну так то опять в трижды дорого,надеюсь заиграет,пока опять риск.Итальянцу Зарема льстит,так бы Витории помогли......
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paracetamol
1643652106
Как всегда купили дешевку за 3 цены!
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