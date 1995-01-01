Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    «Спартак» купит опорника «Янг Бойза» Перейру за 9,6 миллиона (Blick)

    Полузащитник «Янг Бойз» Мартинс Перейра продолжит карьеру в «Спартаке».

    По информации Blick, трансфер 24-летнего футболиста обойдется московскому клубу в 10 миллионов швейцарских франков (9,6 миллиона евро).

    • Перейра – опорный полузащитник.
    • В этом сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Швейцарии.
    • Его рыночная цена – 3,5 миллиона евро.

    «Спартак» арендует опорника Мартинса Перейру с обязательством выкупа (Джанлуиджи Лонгари)

    «Спартак» намекнул на трансфер полузащитника «Янг Бойз» Перейры

    Источник: Blick

    Немецкоязычная ежедневная газета, издаваемая в Цюрихе (Швейцария). Основана в 1959 году. Входит в тройку самых популярных печатных изданий страны.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:08
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2105

      ПалкоВводецъ 24 минуты назад

      Решил добровольно завязать с футболом. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      Аден > ПалкоВводецъ 23 минуты назад

      с футболом завязать решил кАлберто. бу-га-га

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2105

      ПалкоВводецъ > Аден 6 минут назад

      В СРАМтак ему будет достаточно по взрослому помочь вдуть дежурную пятерочку. Хотя они для Зенита фарм клуб, то уже семёрочку. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      Дубина 46 минут назад

      Классный полузащитник!!! В тему если перейдет!
      К то то Абелард покупает ни пойми каких за 30 лям!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2105

      ПалкоВводецъ > Дубина 25 минут назад

      Как всегда весь европейский неликвид в Спартаке собирается. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +166

      Дубина > ПалкоВводецъ 7 минут назад

      Ага,а абеларды с малкомами топ игроки и бзянит перешли,не ради денег,а с детства за бзянит,а 30 -и миллионный лазурный шлак и МЯЛЬМЕ выиграть не могут,точно топ игроки,а неликвидит))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2105

      ПалкоВводецъ > Дубина 4 минуты назад

      Филл, Не знаешь что написать — сиди, полайкивай! Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Demgel 51 минуту назад

      Это трансфер Ваноли???Ну так то опять в трижды дорого,надеюсь заиграет,пока опять риск.Итальянцу Зарема льстит,так бы Витории помогли......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13438

      житель СПб 1 час назад

      Вроде бы новость хорошая, и опорник хороший Спартаку нужен, и возраст... Но сумма в 3 раза выше рыночной... Удастся ли отбить? С другой стороны, если хорошо отыграет сезона 3-4 - то и бог с ними, с деньгами...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Demgel > житель СПб 50 минут назад

      Согласен,глядишь Спартаку поможет в Лиге Европы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10160

      ivany4 1 час назад

      Судя по Blick, игрок лидер команды.
      Янг Бойз вроде как согласен, цифра их устраивает.
      Вопрос в 9 месте Спартака, и согласии самого Перейры.
      Пока, из всего сказанного, положительное только то, что он молодой. Есть ли вариант, что он заиграет в Спартаке на 20 лямов? Интересно, чья это креатура, и действительно ли он так хорош?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4427

      Блямба 1 час назад

      Всё-таки игрок системы Benelux...)
      А вдруг?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31452

      oyabun 1 час назад

      Втюхали в 3 раза дороже стоимости. Посмотрим, стоило ли оно того?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      Artemka444 1 час назад

      Потом аренда в Фейеенод сразу!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +397

      Беспонтий 2 часа назад

      брат легендарного себастьяна перейра
      торговца чёрным деревом

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11787

      Fusballer > Беспонтий 1 час назад

      Торговец черным деревом - Селюк.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +397

      Беспонтий > Fusballer 1 час назад

      он и есть
      шифруется
      яя бережёт

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11787

      Fusballer 2 часа назад

      Угольки всё пополняют РПЛ. Стоимость как всегда - завышенная. Уже и не жду ничего хорошего.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93506
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru