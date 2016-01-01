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    Дочь Сульшера дебютировала за женский «Манчестер Юнайтед»

    Дочь бывшего игрока и менеджера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера Карна впервые сыграла за женскую команду клуба. Это случилось в 1/16 финала Кубка Англии против «Бриджуотера» (2:0).

    Норвежке 19 лет.

    • Сульшер был уволен с поста менеджера «Манчестер Юнайтед» осенью.
    • Будучи игроком, он брал с англичанами Лигу чемпионов.
    • Сейчас Сульшер без работы.

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    Источник: Бомбардир.ру

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