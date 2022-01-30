Трансфер Обамеянга в «Барселону» близок к завершению

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг вскоре должен пополнить «Барселону». Это будет аренда до конца сезона.

Каталонцы возьмут на себя основную часть зарплаты габонца. Он получает в «Арсенале» 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

У Обамеянга конфликт с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой .

. В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

«Барселона» выступит в плей-офф Лиге Европы.

«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина

Сборная Польши отказалась от Шевченко из-за русского олигарха

Роналду запрещает своему 12-летнему сыну пользоваться телефоном