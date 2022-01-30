Трансфер Обамеянга в «Барселону» близок к завершению

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг вскоре должен пополнить «Барселону». Это будет аренда до конца сезона.
Каталонцы возьмут на себя основную часть зарплаты габонца. Он получает в «Арсенале» 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- У Обамеянга конфликт с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой.
- В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
- «Барселона» выступит в плей-офф Лиге Европы.
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Источник: The Times