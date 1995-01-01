Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Трансфер Обамеянга в «Барселону» близок к завершению

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг вскоре должен пополнить «Барселону». Это будет аренда до конца сезона.

    Каталонцы возьмут на себя основную часть зарплаты габонца. Он получает в «Арсенале» 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    • У Обамеянга конфликт с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой.
    • В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • «Барселона» выступит в плей-офф Лиге Европы.

    «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина

    Сборная Польши отказалась от Шевченко из-за русского олигарха

    Роналду запрещает своему 12-летнему сыну пользоваться телефоном

    Источник: The Times

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:09
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60

      Demgel 1 час назад

      Пока ни о чем.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93475
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68626
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru