Обамеянг может перейти в «Аль-Наср»

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
На форварда претендует «Аль-Наср». Клуб уже сделал предложение «Арсеналу» и игроку.
- Ранее сообщалось, что Обамеянга в аренду хотят взять «Барселона» и «Ювентус».
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
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Источник: твиттер Джеймса Бенге