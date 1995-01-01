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    Обамеянг может перейти в «Аль-Наср»

    Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    На форварда претендует «Аль-Наср». Клуб уже сделал предложение «Арсеналу» и игроку.

    • Ранее сообщалось, что Обамеянга в аренду хотят взять «Барселона» и «Ювентус».
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

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    Источник: твиттер Джеймса Бенге

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