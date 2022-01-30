Обамеянг может перейти в «Аль-Наср»

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

На форварда претендует «Аль-Наср». Клуб уже сделал предложение «Арсеналу» и игроку.

Ранее сообщалось, что Обамеянга в аренду хотят взять «Барселона» и «Ювентус».

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

В этом сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

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