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    «Манчестер Юнайтед» – об обвинениях Гринвуда в насилии: «Пока не будем давать комментарии»

    «Манчестер Юнайтед» отреагировал на обвинения нападающего Мэйсона Гринвуда в домашнем насилии. Ранее девушка форварда Харриетт Робсон опубликовала ряд фото и видео, на которых показала синяки и разбитую губу.

    «Нам известно о фото и обвинениях, распространяемых в соцсетях. Не будем давать комментарии, пока факты не будут установлены.

    «Манчестер Юнайтед» против любого насилия», – говорится в сообщении «МЮ».

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    Источник: твиттер журналиста Саймона Стоуна

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +875

      ARSteven89 55 минут назад

      11й номер заколдован в МЮ!

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