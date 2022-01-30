«Манчестер Юнайтед» – об обвинениях Гринвуда в насилии: «Пока не будем давать комментарии»

«Манчестер Юнайтед» отреагировал на обвинения нападающего Мэйсона Гринвуда в домашнем насилии. Ранее девушка форварда Харриетт Робсон опубликовала ряд фото и видео, на которых показала синяки и разбитую губу.

«Нам известно о фото и обвинениях, распространяемых в соцсетях. Не будем давать комментарии, пока факты не будут установлены.

«Манчестер Юнайтед» против любого насилия», – говорится в сообщении «МЮ».

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