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  • Депутат Роднина: «Речи об отмене закона о Fan ID не идет. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется»

Депутат Роднина: «Речи об отмене закона о Fan ID не идет. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется»

28 января 2022, 22:15
11

Ирина Роднина, депутат Государственной думы РФ, заверила, что закон о введении паспортов болельщика (Fan ID) отменять не будут. Она призвала фанатов принять нововведение.

«Такой закон нужен для того, чтобы на стадионах было спокойно. Главная задача – обеспечить полную безопасность. Что тут такого? Это не говорит о том, что все люди, которые ходят на футбол, несут опасность. Но футбольная среда несколько отличается от других видов спорта. Есть отдельные неприятные прецеденты.

Бойкоты приведут к отмене закона? Закон принят и вступит в силу 1 июня 2022 года. Об отмене речи не идет. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

  • Закон о Fan ID должен вступить в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон в декабре.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Орлов: «Fan ID не будет. Это второе поражение Госдумы от народа»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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R_a_i_n
1643397720
Сучку назад в штаты отправить. Предатели нам не нужны.
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AtticusFinch1
1643398187
Может погорим о том,кто что должен выполнять в прописанном законодательстве?хотя в лизание задниц едру ей равных нет Удивляет,когда актёры, спортсмены, певцы занимают подробные должности,сначала головой об лёд бьются или на ринге с сотрясом,а потом в депутаты идут
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sold93
1643399880
давно пора ставить фанатские банд-формирования на место, чтоб нормальным людям смотреть футбол не мешали.
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Shotlandets86
1643400566
Молчала бы лучше, приживалка, за умную бы сошла. Футбол без фанатов (заворотки) мёртв.
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Vitaga
1643402830
что роднина что терешкова отжившие своё безумные старушки . предавшие свою страну свою память. но вылизывать привыкли уже давно.
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Красногорск_Фан
1643419267
Выполнять то что положено законодательством? Приседать и 2 раза говорить ку. Не иначе. Вот что за омерзительная фигуристка.
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Добрый Бобер
1643430904
Я допускаю, что она верит в то, что говорит. Про полезность FID и т.д. Именно поэтому у нас в думу набирают спортсменов, актёров и прочих космонавтов. Они не разбираются в происходящем т.к. не являются профессиональными управленцами, поэтому им можно вешать лапшу на уши.
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zigbert
1643462302
Ну а как же Журова? Она уже говорит по другому.
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Hektor 84
1643489762
Ничего болельщики не должны и не обязаны! Будут пустые стадионы, будут бояре в тишине смотреть как 22 пешехода топчутся 90 минут. Тупые чинуши продолжают убивать футбол в стране. Лимит, агентская мафия, деградация наших кривоножек из за больших денег, теперь вот тупые законы. Футбол всегда был шумным зрелищем. Эмоции фанатов всегда передавались футболистам, особенно в матчах принципиальных соперников. Не будет фанатов не будет футбола. На стадионе и должно быть шумно, хотите тишины тогда вам на балет. Ты сама хоть раз была на футбольном матче? Лезешь что то комментировать.
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