Депутат Роднина: «Речи об отмене закона о Fan ID не идет. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется»

Ирина Роднина, депутат Государственной думы РФ, заверила, что закон о введении паспортов болельщика (Fan ID) отменять не будут. Она призвала фанатов принять нововведение.

«Такой закон нужен для того, чтобы на стадионах было спокойно. Главная задача – обеспечить полную безопасность. Что тут такого? Это не говорит о том, что все люди, которые ходят на футбол, несут опасность. Но футбольная среда несколько отличается от других видов спорта. Есть отдельные неприятные прецеденты.

Бойкоты приведут к отмене закона? Закон принят и вступит в силу 1 июня 2022 года. Об отмене речи не идет. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

Закон о Fan ID должен вступить в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон в декабре.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

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