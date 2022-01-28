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    Депутат Роднина: «Речи об отмене закона о Fan ID не идет. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется»

    Ирина Роднина, депутат Государственной думы РФ, заверила, что закон о введении паспортов болельщика (Fan ID) отменять не будут. Она призвала фанатов принять нововведение.

    «Такой закон нужен для того, чтобы на стадионах было спокойно. Главная задача – обеспечить полную безопасность. Что тут такого? Это не говорит о том, что все люди, которые ходят на футбол, несут опасность. Но футбольная среда несколько отличается от других видов спорта. Есть отдельные неприятные прецеденты.

    Бойкоты приведут к отмене закона? Закон принят и вступит в силу 1 июня 2022 года. Об отмене речи не идет. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.

    • Закон о Fan ID должен вступить в силу с 1 июня.
    • Госдума приняла закон в декабре.
    • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

    Орлов: «Fan ID не будет. Это второе поражение Госдумы от народа»

    Источник: Sport24

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +870

      Vitaga 12 минут назад

      что роднина что терешкова отжившие своё безумные старушки . предавшие свою страну свою память. но вылизывать привыкли уже давно.

      0
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      Рейтинг: +297

      Shotlandets86 50 минут назад

      Молчала бы лучше, приживалка, за умную бы сошла. Футбол без фанатов (заворотки) мёртв.

      2
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      Рейтинг: +425

      sold93 1 час назад

      давно пора ставить фанатские банд-формирования на место, чтоб нормальным людям смотреть футбол не мешали.

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      Рейтинг: +971

      стоп кран > sold93 48 минут назад

      фанатские банд-формирования ====А вы добавьте к банд-формирования еще и бандеровские, так то побыстрее пойдет.

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      Рейтинг: +691

      jet andy > sold93 16 минут назад

      Точно! Эти фанаты уже достали! Каждый матч избивают женщин с детьми и поджигают стадионы xD

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      Рейтинг: +5773

      Semenycch 1 час назад

      Закона о Fan ID полностью поддерживаю. Стадионы, арены, особенно крытые места где на относительно небольшом помещении скапливается много людей и преступные действия на это территории могут привести к многочисленным жертвам.

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      Рейтинг: +12504

      Barmaleushka 1 час назад

      Это вы, захребетники опасность несёте своей деятельностью . Балластина . Иди лопатой помахай на улице - и пользы больше будет и мысли умные может в голове появятся .

      3
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      Рейтинг: +3426

      tarasofka 1 час назад

      «Я не разбираюсь в футболе, но мы приняли закон о Fan ID» © она же.

      3
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      Рейтинг: +469

      Врундель 1 час назад

      Может погорим о том,кто что должен выполнять в прописанном законодательстве?хотя в лизание задниц едру ей равных нет

      Удивляет,когда актёры, спортсмены, певцы занимают подробные должности,сначала головой об лёд бьются или на ринге с сотрясом,а потом в депутаты идут

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      Рейтинг: +5829

      R_a_i_n 1 час назад

      Сучку назад в штаты отправить. Предатели нам не нужны.

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