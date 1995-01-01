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    Серия А зарегистрировала трансфер Влаховича в «Ювентус»

    Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович перешел в «Ювентус». Трансфер зарегистрирован Серией А.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, «Ювентус» заплатил за Влаховича 70+5 миллионов и подписал контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год. Серб будет играть под 28-м номером.

    • В этом сезоне Влахович забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 24 матчах.
    • На него также претендовали «Арсенал» и «Ньюкасл».
    • Трансфер зарегистрирован в день рождения Влаховича.

    Фото: инстаграм Душана Влаховича.

    Влахович приехал на медосмотр для «Ювентуса». Сумма трансфера – 70+5 миллионов

    Источник: Серия А

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