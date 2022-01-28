Серия А зарегистрировала трансфер Влаховича в «Ювентус»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович перешел в «Ювентус». Трансфер зарегистрирован Серией А.
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Ювентус» заплатил за Влаховича 70+5 миллионов и подписал контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год. Серб будет играть под 28-м номером.
- В этом сезоне Влахович забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 24 матчах.
- На него также претендовали «Арсенал» и «Ньюкасл».
- Трансфер зарегистрирован в день рождения Влаховича.
Фото: инстаграм Душана Влаховича.
Влахович приехал на медосмотр для «Ювентуса». Сумма трансфера – 70+5 миллионов
Источник: Серия А