Влахович приехал на медосмотр для «Ювентуса». Сумма трансфера – 70+5 миллионов

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович перейдет в «Ювентус».
22-летний серб в день своего рождения прибыл на медосмотр в медицинский центр туринского клуба.
По информации журналиста Фабрицио Романо, «Ювентус» заплатит за Влаховича 70+5 миллионов и подпишет контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год. Серб будет играть под 28-м номером.
- В этом сезоне Влахович забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 24 матчах.
- На него также претендовали «Арсенал» и «Ньюкасл».
Morning, Dušan! pic.twitter.com/E7ogVe2QmG— JuventusFC (@juventusfcen) January 28, 2022
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