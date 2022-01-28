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    Влахович приехал на медосмотр для «Ювентуса». Сумма трансфера – 70+5 миллионов

    Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович перейдет в «Ювентус».

    22-летний серб в день своего рождения прибыл на медосмотр в медицинский центр туринского клуба.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, «Ювентус» заплатит за Влаховича 70+5 миллионов и подпишет контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год. Серб будет играть под 28-м номером.

    • В этом сезоне Влахович забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 24 матчах.
    • На него также претендовали «Арсенал» и «Ньюкасл».

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    Источник: твиттер «Ювентуса»

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