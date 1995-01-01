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    Александр Кержаков: «Тренер каждую минуту в работе. Просыпаюсь в 5:30 утра»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал о своем быте. Он стремится постоянно быть в работе.

    «Я не знал, получится у меня или нет. Был готов рисковать, был готов на то, что мне предложат, чтобы сказать себе «Да, это точно мое». Сейчас я понимаю, что мне очень хочется этим заниматься.

    Тренер каждую минуту в работе. Я просыпаюсь в 5:30 – 6 утра. Раньше просыпался – заснул и дальше спишь. Сейчас не могу заснуть, постоянно думаешь, что было так и не так. В чемпионате перерыв – думаешь о том, что хочется попробовать, об игроках. Может, кому-то изменить позицию.

    Сегодня я проснулся в 5:30. Я – не капитан очевидность, но думал о том, насколько сложен футбол, потому что во всех других видах играют руками. В основном руки в повседневной жизни используем чаще, они более чувствительны. На мой взгляд, проще их подстроить под контакт с мячом. Минут 40-45 думал о том, как используются ноги в футболе, в других видах спорта», – сказал Кержаков.

    • Он тренирует с 2018 года.
    • Его команда идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
    • В качестве игрока Кержаков выигрывал РПЛ.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 20:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +868

      Vitaga 14 минут назад

      желание Кержакова работать вызывает только уважение. пусть у него получится.

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