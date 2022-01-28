Александр Кержаков: «Тренер каждую минуту в работе. Просыпаюсь в 5:30 утра»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал о своем быте. Он стремится постоянно быть в работе.

«Я не знал, получится у меня или нет. Был готов рисковать, был готов на то, что мне предложат, чтобы сказать себе «Да, это точно мое». Сейчас я понимаю, что мне очень хочется этим заниматься.

Тренер каждую минуту в работе. Я просыпаюсь в 5:30 – 6 утра. Раньше просыпался – заснул и дальше спишь. Сейчас не могу заснуть, постоянно думаешь, что было так и не так. В чемпионате перерыв – думаешь о том, что хочется попробовать, об игроках. Может, кому-то изменить позицию.

Сегодня я проснулся в 5:30. Я – не капитан очевидность, но думал о том, насколько сложен футбол, потому что во всех других видах играют руками. В основном руки в повседневной жизни используем чаще, они более чувствительны. На мой взгляд, проще их подстроить под контакт с мячом. Минут 40-45 думал о том, как используются ноги в футболе, в других видах спорта», – сказал Кержаков.

Он тренирует с 2018 года.

Его команда идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

В качестве игрока Кержаков выигрывал РПЛ.

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