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  • Холанд: «Лигу чемпионов выиграет «Ман Сити», «ПСЖ» или «Реал»

Холанд: «Лигу чемпионов выиграет «Ман Сити», «ПСЖ» или «Реал»

28 января 2022, 08:01
6

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился мнением о том, кто станет победителем нынешнего это Лиги чемпионов.

– Самый тяжелый соперник, против которого вам доводилось играть?

– Я никогда не выигрывал у «Баварии», поэтому «Бавария».

– Кто выиграет эту Лигу чемпионов?

– Думаю, либо «Манчестер Сити», либо «ПСЖ», либо «Реал».

  • В подписании Холанда не сомневается «Барселона».
  • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
  • По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

Холанд: «Мои слова про давление от «Боруссии»? Я почувствовал, что пришло время мне что-то сказать»

Холанд обойдется своему будущему клубу в 350 миллионов (Marca)

Источник: Sky Sports
Лига чемпионов Боруссия Д Холанд Эрлинг
Комментарии (6)
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zigbert
1643348798
Баварию тоже нельзя сбрасывать со счетов.
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PNZ1985
1643348965
Бавария на самом деле возьмет или ЛИвер)
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acor94
1643350645
Очень бы не хотелось, чтоб такие таланты как Холланд и Мбаппе ехали играть в Испанию. Англия - вот топ чемпионат и всё звезды должны играть там!
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Kazzzik1992
1643353297
Бавария : Да Да пошел я на*ер
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6pbIH
1643354865
Провидец прям
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Hektor 84
1643479437
Сомневаюсь что кто то из этих команд. Скорее Бавария.
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