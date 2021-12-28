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    Холанд: «Лигу чемпионов выиграет «Ман Сити», «ПСЖ» или «Реал»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился мнением о том, кто станет победителем нынешнего это Лиги чемпионов.

    – Самый тяжелый соперник, против которого вам доводилось играть?

    – Я никогда не выигрывал у «Баварии», поэтому «Бавария».

    – Кто выиграет эту Лигу чемпионов?

    – Думаю, либо «Манчестер Сити», либо «ПСЖ», либо «Реал».

    • В подписании Холанда не сомневается «Барселона».
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
    • По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

    Холанд: «Мои слова про давление от «Боруссии»? Я почувствовал, что пришло время мне что-то сказать»

    Холанд обойдется своему будущему клубу в 350 миллионов (Marca)

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +70

      Kazzzik1992 2 минуты назад

      Бавария : Да Да пошел я на*ер

      0
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      Рейтинг: +2278

      acor94 46 минут назад

      Очень бы не хотелось, чтоб такие таланты как Холланд и Мбаппе ехали играть в Испанию. Англия - вот топ чемпионат и всё звезды должны играть там!

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      Рейтинг: +1381

      PNZ1985 1 час назад

      Бавария на самом деле возьмет или ЛИвер)

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      Рейтинг: +93432

      zigbert 1 час назад

      Баварию тоже нельзя сбрасывать со счетов.

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