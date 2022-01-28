Холанд: «Лигу чемпионов выиграет «Ман Сити», «ПСЖ» или «Реал»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился мнением о том, кто станет победителем нынешнего это Лиги чемпионов.

– Самый тяжелый соперник, против которого вам доводилось играть?

– Я никогда не выигрывал у «Баварии», поэтому «Бавария».

– Кто выиграет эту Лигу чемпионов?

– Думаю, либо «Манчестер Сити», либо «ПСЖ», либо «Реал».

В подписании Холанда не сомневается «Барселона».

Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

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