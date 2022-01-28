Холанд: «Лигу чемпионов выиграет «Ман Сити», «ПСЖ» или «Реал»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился мнением о том, кто станет победителем нынешнего это Лиги чемпионов.
– Самый тяжелый соперник, против которого вам доводилось играть?
– Я никогда не выигрывал у «Баварии», поэтому «Бавария».
– Кто выиграет эту Лигу чемпионов?
– Думаю, либо «Манчестер Сити», либо «ПСЖ», либо «Реал».
- В подписании Холанда не сомневается «Барселона».
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
- По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.
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Источник: Sky Sports