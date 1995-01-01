Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    Холанд: «Мои слова про давление от «Боруссии»? Я почувствовал, что пришло время мне что-то сказать»

    Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд объяснил недавние слова о давлении со стороны клуба. Игрок сказал, что дортмундцы ждут от него решения по будущему.

    «Мои комментарии о давлении со стороны клуба? Я почувствовал, что пришло время мне что-то сказать. До этого говорили многие другие.

    И теперь я действительно не хочу говорить слишком много. Что сказано, то сказано, и мы идем дальше», – сказал норвежец.

    • В подписании Холанда не сомневается «Барселона».
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
    • По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

    Холанд обойдется своему будущему клубу в 350 миллионов (Marca)

    Холанд: «Я во всем могу стать лучше»

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:10
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93305
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru