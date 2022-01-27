Холанд: «Мои слова про давление от «Боруссии»? Я почувствовал, что пришло время мне что-то сказать»

Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд объяснил недавние слова о давлении со стороны клуба. Игрок сказал, что дортмундцы ждут от него решения по будущему.
«Мои комментарии о давлении со стороны клуба? Я почувствовал, что пришло время мне что-то сказать. До этого говорили многие другие.
И теперь я действительно не хочу говорить слишком много. Что сказано, то сказано, и мы идем дальше», – сказал норвежец.
- В подписании Холанда не сомневается «Барселона».
- Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
- По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.
Холанд обойдется своему будущему клубу в 350 миллионов (Marca)
Холанд: «Я во всем могу стать лучше»
Источник: твиттер Фабрицио Романо