Холанд: «Мои слова про давление от «Боруссии»? Я почувствовал, что пришло время мне что-то сказать»

Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд объяснил недавние слова о давлении со стороны клуба. Игрок сказал, что дортмундцы ждут от него решения по будущему.

«Мои комментарии о давлении со стороны клуба? Я почувствовал, что пришло время мне что-то сказать. До этого говорили многие другие.

И теперь я действительно не хочу говорить слишком много. Что сказано, то сказано, и мы идем дальше», – сказал норвежец.

В подписании Холанда не сомневается «Барселона».

Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

По информации Marca, норвежец перейдет в «Реал» или «Барсу» до конца января.

Холанд обойдется своему будущему клубу в 350 миллионов (Marca)

Холанд: «Я во всем могу стать лучше»