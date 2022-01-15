Холанд: «Боруссия» подталкивает меня к принятию решения»

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд посетовал на давление со стороны клуба.

«Сейчас «Боруссия» подталкивает меня к принятию решения. Но я просто хочу играть в футбол.

Вероятно, это означает, что скоро мне придется начать что-то делать. До этого момента я не говорил об этом из уважения к клубу», – сказал норвежец.