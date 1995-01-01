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    Холанд: «Боруссия» подталкивает меня к принятию решения»

    Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд посетовал на давление со стороны клуба.

    «Сейчас «Боруссия» подталкивает меня к принятию решения. Но я просто хочу играть в футбол.

    Вероятно, это означает, что скоро мне придется начать что-то делать. До этого момента я не говорил об этом из уважения к клубу», – сказал норвежец.

    • 21-летний Холанд забил 78 голов и сделал 28 ассистов в 81 матче за «Боруссию».
    • Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.
    • Контракт нападающего с немецким клубом рассчитан до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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