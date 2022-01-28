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  • Черчесов – после поражения «Ференцвароша» в его дебютном матче: «В перерыве мне пришлось кричать в раздевалке»

Черчесов – после поражения «Ференцвароша» в его дебютном матче: «В перерыве мне пришлось кричать в раздевалке»

28 января 2022, 00:39
8

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды от «Академии Пушкаша» (0:1).

  • Этот матч был первым официальным для российского специалиста во главе новой команды.
  • «Ференцварош» назначил Черчесова 20 декабря.

«Это наш первый матч после зимнего перерыва, и мы не так его себе представляли. Команда очень плохо вошла в игру. Но я рад, что реакция на удаление была правильной.

В перерыве мне пришлось кричать в раздевалке, хотя мне это несвойственно. Я хотел зажечь ребят, и у меня это получилось, но, к сожалению, сравнять счет не удалось», – сказал Черчесов.

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Источник: сайт «Ференцвароша»
Европа Ференцварош Академия Пушкаша Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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Plyash
1643320924
"Я хотел зажечь ребят,и у меня это получилось", но видимо,это "шкворчала ваша папироска." кф(за двумя зайцами)
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Lilipyt
1643322857
Все потому что Стас не использовал свой сверх разум и не представил красную карточку как возможность которую могут достичь все. Но получить не все! )))))))
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алдан2014
1643329882
Кому интересны новости про усатого?
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Борисыч1
1643335746
УБ обос..рался значит. Это только начало.
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paracetamol
1643344647
Не на том языке кричал, игроки ничего не поняли.
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САДЫЧОК
1643348871
Черчесов - нужно не кричать и щёки раздувать - а тренировать ! Все знают , что даже мысль не можешь выразить , так и в раздевалке разговор ни о чём !
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Мишанич
1643358528
Скоро венгры поймут, что взяли беспонтового физрука без тренерских навыков. Месте на 10 будут плестись, хотя по меркам местного чемпа, должны всегда 1 быть
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Hektor 84
1643479274
У венгров все еще впереди! Они еще поймут что за гумно они к себе позвали.
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