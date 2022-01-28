Черчесов – после поражения «Ференцвароша» в его дебютном матче: «В перерыве мне пришлось кричать в раздевалке»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение своей команды от «Академии Пушкаша» (0:1).
- Этот матч был первым официальным для российского специалиста во главе новой команды.
- «Ференцварош» назначил Черчесова 20 декабря.
«Это наш первый матч после зимнего перерыва, и мы не так его себе представляли. Команда очень плохо вошла в игру. Но я рад, что реакция на удаление была правильной.
В перерыве мне пришлось кричать в раздевалке, хотя мне это несвойственно. Я хотел зажечь ребят, и у меня это получилось, но, к сожалению, сравнять счет не удалось», – сказал Черчесов.
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Источник: сайт «Ференцвароша»