Азмун: «Еще три месяца я буду умирать за «Зенит», без проблем»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун провел прямой эфир в инстаграме.
К чату присоединился Артем Дзюба, к которому обратился иранец.
«О, Артемчик! Я ничего плохо не делал. Они сказали, я удалил этот чат. Я сегодня писал, вчера писал... Не знаю, чего они хотят. Я ничего плохо не делал никогда.
Но все равно, без проблем. Люблю тебя, Артемчик. Ты всегда здесь, брат. Но все равно, без проблем. Ничего. Еще я три месяца буду умирать за «Зенит», без проблем.
Поеду со второй командой, первой. Э, они хотят со второй командой, я поеду, господи», – сказал Азмун.
- Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года.
- Он перейдет в леверкузенский клуб летом в качестве свободного агента.
- В этом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
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Источник: Sport24