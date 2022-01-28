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  • Азмун: «Еще три месяца я буду умирать за «Зенит», без проблем»

Азмун: «Еще три месяца я буду умирать за «Зенит», без проблем»

28 января 2022, 00:28
21

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун провел прямой эфир в инстаграме.

К чату присоединился Артем Дзюба, к которому обратился иранец.

«О, Артемчик! Я ничего плохо не делал. Они сказали, я удалил этот чат. Я сегодня писал, вчера писал... Не знаю, чего они хотят. Я ничего плохо не делал никогда.

Но все равно, без проблем. Люблю тебя, Артемчик. Ты всегда здесь, брат. Но все равно, без проблем. Ничего. Еще я три месяца буду умирать за «Зенит», без проблем.

Поеду со второй командой, первой. Э, они хотят со второй командой, я поеду, господи», – сказал Азмун.

  • Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года.
  • Он перейдет в леверкузенский клуб летом в качестве свободного агента.
  • В этом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (21)
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Plyash
1643321547
Рабовладельческий строй закончился,а рабы с рабовладельцами остались,браво. Всё узаконено,всё шито-крыто.ГазпромБанда рулит.
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Persona_non_Grata
1643322306
Артемчик , утешь дружочка ))) , а то у него по ходу истерика ...
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Lilipyt
1643322395
Какая разница, что он сейчас подписал контракт на трансфер летом. Если летом Азмун будет свободным агентом. Сами сейчас продлевать контракт не собирались. Еще удивились чо он улетел в тихаря. Как буд-то ОАЭ от Германии в 5 минутах лёту. Что можно улететь и прилететь не заметно.
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Блямба
1643346784
грустно это всё,однако...
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Sergey9999
1643348134
Голубки
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papa09
1643359047
Да пусть катится ко всем чертям и Дзюбу заберет.
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raritet
1643365564
И что человеку нужно еще было? Непонятно. Всем подавай Европу. Ведь не факт , что в бундеслиге игра сложится. А вот эти восточные мотивы " умирать за Зенит" с головой выдают лукавство арабских народов. С другой стороны , это и хорошо: человек не мотивирован- будут искать замену. Может быть и к лучшему....
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matvei_72
1643369567
Вот теперь весь профессионализм Азмуна и проявится: или отыграет честно 3 месяца или забьет на игру и клуб...
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paracetamol
1643370425
Совесть надо иметь, а уж потом умирать!
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neveldomha
1643370986
Ну как нашкодивший котёнок. Это лужа не моя, я если и гадить, то только в лоток. И мяу мяу фр фр. Ну просто милое создание.
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