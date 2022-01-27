Влахович может взять 7-й номер в «Ювентусе». Его ждут в Турине для медосмотра (Tuttosport)

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович перейдет в «Ювентус».

По информации Tuttosport, 21-летний серб может взять 7-й номер в туринском клубе. 9-й номер, под которым он играет в «Фиорентине», закреплен за Альваро Моратой, который должен остаться в «Ювентусе» зимой.

Влаховича ждут в Турине для прохождения медосмотра. На прошлой неделе серб заразился коронавирусом, поэтому сначала он должен сдать отрицательный тест.

Ранее под 7-м номером в «Ювентусе» играл Криштиану Роналду.

«Ювентус» согласился заплатить за Влаховича 75 миллионов евро.

В этом сезоне Влахович забил 20 голов и сделал 4 ассиста в 24 матчах.

Полиция охраняет дом Влаховича во Флоренции. Ему угрожали из-за возможного перехода в «Ювентус»