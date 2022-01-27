Дибала готов перейти в «Ливерпуль»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в АПЛ.
Предметный интерес к 28-летнему футболисту проявляет «Ливерпуль».
Стороны уже контактировали, и аргентинец дал согласие на переход.
- В этом сезоне Дибала забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
- Его контракт с «Ювентусом» истекает в июне.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
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Источник: твиттер Танкреди Палмери