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    «Футбольная история окончена». Чепчугов объявил об уходе из «Енисея»

    Вратарь Сергей Чепчугов объявил об уходе из «Енисея».

    «Всем привет! Как малыш в пространстве сообщаю вам! Мой путь в «Енисее» был не долгий. Сколько успел, столько сделал. Для Сергея история футбольная окончена для продолжения новой жизни…

    Я благодарю за такую возможность Ивахова Алексея и Антона Евменова. Спасибо, дорогие. Желаю вам развиваться, быть сильными! Удачи, парни… Счастья девочкам в структуре клуба. Счастья вам всем дорогой «Енисей», – написал Чепчугов в инстаграме.

    • Чепчугов играл за «Енисей» с июля 2021 года.
    • Он провел 12 матчей в ФНЛ-2, пропустил 18 мячей.
    • Чепчугов принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.

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    Источник: инстаграм Сергея Чепчугова

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