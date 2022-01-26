«Футбольная история окончена». Чепчугов объявил об уходе из «Енисея»

Вратарь Сергей Чепчугов объявил об уходе из «Енисея».

«Всем привет! Как малыш в пространстве сообщаю вам! Мой путь в «Енисее» был не долгий. Сколько успел, столько сделал. Для Сергея история футбольная окончена для продолжения новой жизни…

Я благодарю за такую возможность Ивахова Алексея и Антона Евменова. Спасибо, дорогие. Желаю вам развиваться, быть сильными! Удачи, парни… Счастья девочкам в структуре клуба. Счастья вам всем дорогой «Енисей», – написал Чепчугов в инстаграме.

Чепчугов играл за «Енисей» с июля 2021 года.

Он провел 12 матчей в ФНЛ-2, пропустил 18 мячей.

Чепчугов принадлежал ЦСКА с 2010 по 2017 год.

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