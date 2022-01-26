Главные новости дня. Адамов перешел в «Зенит», ЦСКА не отпустил Медину в сборную Парагвая

«Севилья» объявила об аренде Марсьяля.

Адамов стал игроком «Зенита». Сумма трансфера – 3 миллиона, зарплата – 72 миллиона рублей в год.

Завтра Алберто проведет последний матч за «Интернасьонал» (Алекс Баге). Он пройдет медосмотр для «Зенита» в январе.

Представители власти встречались с фанатами «Спартака». Им рекомендовали подумать, нужно ли заявление о бойкоте («РБ-Спорт»).

Полиция охраняет дом Влаховича во Флоренции. Ему угрожали из-за возможного перехода в «Ювентус».

«Зенит» сделал Ракицкому предложение о продлении контракта.

Дзюба – об игре в центре обороны: «От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо».

Мелкадзе перешел из «Спартака» в «Сочи».

«Вы не видели, как Мане стирает трусы и сушит их на кусте». Тренер Малави раскритиковал Камерун за организацию КАН-2021.

ЦСКА не отпустил Медину в сборную. Парагвайцы обратились в ФИФА.