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    Главные новости дня. Адамов перешел в «Зенит», ЦСКА не отпустил Медину в сборную Парагвая

    «Севилья» объявила об аренде Марсьяля.

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    Дзюба – об игре в центре обороны: «От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо».

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    Источник: Бомбардир.ру

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