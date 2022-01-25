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    Дзюба – об игре в центре обороны: «От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Жилиной» (5:0), в котором он сыграл на позиции центрального защитника.

    – Артем, у вас сегодня насыщенный день. Гол, атака, замена, потом вышли в обороне. Что было самым ярким из этого?

    – Игра в защите – самое прекрасное. Интересно было поиграть, даже в товарищеском матче, на позиции, на которой никогда не играл. Во дворах мы все играли, конечно, а подвигаться именно так в матче – дорогого стоит.

    И атаку начать, [в которой] забили гол, – вообще прекрасно. Интересный опыт. Конечно, он случился, потому что, к несчастью, у Хотулева что-то заболело немного.

    Замен, как видите, нет, поэтому мы, как говорится, как спартанцы, нас человек 12-13 в ущелье встали и стоим, держимся. Нормально, прикольное ощущение, кайфанул.

    – Это была абсолютно ситуативная история или вы уже знали заранее?

    – Нет, я уже лед наложил, снял все, а мне говорят: «В центре защиты сыграешь?». От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо. Через секунду я уже был готов.

    • Дзюбу заменили на 64-й минуте.
    • На 73-й минуте он вернулся на поле, выйдя вместо травмированного Данилы Хотулева.
    • Форвард открыл счет в матче на 8-й минуте.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии22
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      Рейтинг: +12547

      NewLife 19 минут назад

      Партия сказала: надо, комсомол ответил: есть)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      Узб@гоеный 2 часа назад

      Не шлангует. Похвально.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11609

      Fusballer 2 часа назад

      Дзюба – об вызове в сборную: «От таких предложений отказываются, мне дважды повторять надо».

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22440

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Карпину уже насвистели, что найдена идеальная замена Кудряшову?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13252

      Cleaner 2 часа назад

      Валера, АУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15000

      Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

      " мне дважды повторять не надо " - в этом смысле ? Надеюсь прислушается )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27982

      silver29 2 часа назад

      Следующее амплуа, подавальщик мячей из-за бровки.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13252

      Cleaner > silver29 2 часа назад

      Дзюбе в 33 года игра в футбол - радость. А ваши спартаковцы в 23 играть заканчивают и начинают тупо бабло под себя контрактами грести...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11609

      Fusballer > 2 часа назад

      Ай да Артёмка, ай да супер-топ! Пора в ПСЖ переходить!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +743

      вальтер79 > Cleaner 2 часа назад

      красава все в точку полностью согласен))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +743

      вальтер79 2 часа назад

      прямо ход конем от семака а точнее свином))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13252

      Cleaner > вальтер79 2 часа назад

      Ход свином был, когда Спартак Кокорина итальяшкам впарил!..)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5675

      R_a_i_n > Cleaner 2 часа назад

      А Мелкадзе прихвостням бомжей?? Ведь тоже красиво. Хоть и бесплатно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +743

      вальтер79 > Cleaner 2 часа назад

      тоже нормальненько ))))но там они по ходу им огромную свинью подложили)))))))

      0
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      Рейтинг: +2209

      petrucho-spb 2 часа назад

      А что делать надо играть ,.где скажут.

      0
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      Рейтинг: +22971

      bset 2 часа назад

      От игры в обороне не отказываются, а от игры в сборной отказываются))

      8
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      ...
      Рейтинг: +13252

      Cleaner > bset 2 часа назад

      Как можно играть в сборной, если в сборной нет ТРЕНЕРА? К Валере идти - себя не уважать...(

      3
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      ...
      Рейтинг: +5675

      R_a_i_n > Cleaner 2 часа назад

      Значит вся сборная не уважает себя?? Все приехали кроме Зюбы!

      2
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      Рейтинг: +13252

      Cleaner > R_a_i_n 2 часа назад

      Судя по игре, сборная себя НЕ УВАЖАЕТ. И болельщиков не уважает. Да и тренера не уважает...(

      2
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      Рейтинг: +22971

      bset > Cleaner 1 час назад

      А что он ноет тогда, что Валера его не зовет больше? На двух стульях пытается усидеть

      1
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      Рейтинг: +5675

      R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

      А эта игра сборной появилась именно сейчас или уже годами такая?

      0
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      Рейтинг: +958

      Борисыч1 > R_a_i_n 1 час назад

      Мужики-то не знают! )) А Артём с болонкой давно знаком.

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