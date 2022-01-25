Дзюба – об игре в центре обороны: «От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Жилиной» (5:0), в котором он сыграл на позиции центрального защитника.

– Артем, у вас сегодня насыщенный день. Гол, атака, замена, потом вышли в обороне. Что было самым ярким из этого?

– Игра в защите – самое прекрасное. Интересно было поиграть, даже в товарищеском матче, на позиции, на которой никогда не играл. Во дворах мы все играли, конечно, а подвигаться именно так в матче – дорогого стоит.

И атаку начать, [в которой] забили гол, – вообще прекрасно. Интересный опыт. Конечно, он случился, потому что, к несчастью, у Хотулева что-то заболело немного.

Замен, как видите, нет, поэтому мы, как говорится, как спартанцы, нас человек 12-13 в ущелье встали и стоим, держимся. Нормально, прикольное ощущение, кайфанул.

– Это была абсолютно ситуативная история или вы уже знали заранее?

– Нет, я уже лед наложил, снял все, а мне говорят: «В центре защиты сыграешь?». От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо. Через секунду я уже был готов.

Дзюбу заменили на 64-й минуте.

На 73-й минуте он вернулся на поле, выйдя вместо травмированного Данилы Хотулева.

Форвард открыл счет в матче на 8-й минуте.

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