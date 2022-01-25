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  • Дзюба сыграл с «Жилиной» на позиции центрального защитника

Дзюба сыграл с «Жилиной» на позиции центрального защитника

25 января 2022, 12:57
12

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сыграл на позиции центрального защитника в товарищеском матче с «Жилиной» (5:0).

Большую часть матча он играл в атаке и забил гол. 33-летнего форварда заменили на 64-й минуте, и вновь выпустили на поле спустя десять минут на позицию центрального защитника.

Из-за проблем с составом на матч с «Жилиной» у «Зенита» были заявлены лишь два центральных защитника – Данила Хотулев и Нуралы Алип, находящийся на просмотре.

  • Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Черкизовский Кот
1643104958
Нужно было в ворота ставить. Высокий и... руками хорошо играет.
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portero
1643106245
Семак Дзюбе новую позицию ищет? слишком медленный, все убегут от него.
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Fusballer
1643107239
И даже с этой позиции забил! Дзюба -топ!
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Вомбат
1643107535
Вот и замена Ракицкому. Шутка.
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R_a_i_n
1643108637
Не знаю как в защите, а вот в раме ему самое то. Особенно пенальти в правый угол!!!!
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petrucho-spb
1643109003
А Чистяков где, Ловрен ? С центром защиты не порядок.
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вальтер79
1643111156
так и до главного тренера недалеко причем сборной России))))))
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Garrincha58
1643119504
теперь Карпин точно пригласит Дзюбу в пару с Джикией опекать Левандовского бедный поляк головой точно не забьёт
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