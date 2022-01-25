Дзюба сыграл с «Жилиной» на позиции центрального защитника

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сыграл на позиции центрального защитника в товарищеском матче с «Жилиной» (5:0).

Большую часть матча он играл в атаке и забил гол. 33-летнего форварда заменили на 64-й минуте, и вновь выпустили на поле спустя десять минут на позицию центрального защитника.

Из-за проблем с составом на матч с «Жилиной» у «Зенита» были заявлены лишь два центральных защитника – Данила Хотулев и Нуралы Алип, находящийся на просмотре.

Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

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