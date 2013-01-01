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    Дзюба сыграл с «Жилиной» на позиции центрального защитника

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сыграл на позиции центрального защитника в товарищеском матче с «Жилиной» (5:0).

    Большую часть матча он играл в атаке и забил гол. 33-летнего форварда заменили на 64-й минуте, и вновь выпустили на поле спустя десять минут на позицию центрального защитника.

    Из-за проблем с составом на матч с «Жилиной» у «Зенита» были заявлены лишь два центральных защитника – Данила Хотулев и Нуралы Алип, находящийся на просмотре.

    • Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии12
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      Рейтинг: +15792

      Garrincha58 36 секунд назад

      теперь Карпин точно пригласит Дзюбу в пару с Джикией опекать Левандовского бедный поляк головой точно не забьёт

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      Рейтинг: +743

      вальтер79 2 часа назад

      так и до главного тренера недалеко причем сборной России))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11609

      Fusballer > вальтер79 2 часа назад

      Это уже как прикажут)))

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      Рейтинг: +743

      вальтер79 > Fusballer 2 часа назад

      ну думаю до этого не долго осталось)))))))))

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      Рейтинг: +2209

      petrucho-spb 2 часа назад

      А Чистяков где, Ловрен ? С центром защиты не порядок.

      0
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      Рейтинг: +5675

      R_a_i_n 3 часа назад

      Не знаю как в защите, а вот в раме ему самое то. Особенно пенальти в правый угол!!!!

      0
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      Рейтинг: +11025

      Вомбат 3 часа назад

      Вот и замена Ракицкому. Шутка.

      0
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      Рейтинг: +11609

      Fusballer 3 часа назад

      И даже с этой позиции забил! Дзюба -топ!

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      Рейтинг: +743

      вальтер79 > Fusballer 1 час назад

      мне кажеться он и с позиции вратаря может положить голешник))))))))))

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      Рейтинг: +57142

      portero 3 часа назад

      Семак Дзюбе новую позицию ищет? слишком медленный, все убегут от него.

      0
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      Рейтинг: +3608

      Черкизовский Кот 4 часа назад

      Нужно было в ворота ставить. Высокий и... руками хорошо играет.

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      Рейтинг: +15000

      Persona_non_Grata > Черкизовский Кот 1 час назад

      Именно поэтому и не поставили - ну в смысли по этическим соображениям )))

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