«Севилья» объявила об аренде Марсьяля

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль перешел в «Севилью».

Испанский клуб арендовал 26-летнего игрока до конца сезона. Сообщалось, что «Севилья» заплатит за сделку 5 миллионов евро и будет полностью выплачивать зарплату французу.

Марсьяль будет играть под 22-м номером.

«МЮ» купил Марсьяля в 2015 году за 60 миллионов евро.

В текущем сезоне он забил 1 гол в 11 матчах.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

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