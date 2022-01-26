«Севилья» объявила об аренде Марсьяля

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль перешел в «Севилью».
Испанский клуб арендовал 26-летнего игрока до конца сезона. Сообщалось, что «Севилья» заплатит за сделку 5 миллионов евро и будет полностью выплачивать зарплату французу.
Марсьяль будет играть под 22-м номером.
- «МЮ» купил Марсьяля в 2015 году за 60 миллионов евро.
- В текущем сезоне он забил 1 гол в 11 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
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Источник: сайт «Севильи»