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    «Севилья» объявила об аренде Марсьяля

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль перешел в «Севилью».

    Испанский клуб арендовал 26-летнего игрока до конца сезона. Сообщалось, что «Севилья» заплатит за сделку 5 миллионов евро и будет полностью выплачивать зарплату французу.

    Марсьяль будет играть под 22-м номером.

    • «МЮ» купил Марсьяля в 2015 году за 60 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он забил 1 гол в 11 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: сайт «Севильи»

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    Сегодня, 01:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4320

      FENIX-SL 9 минут назад

      Может и получится игра тут у него

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