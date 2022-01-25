«Севилья» согласовала с «МЮ» аренду Марсьяля. Сегодня он прилетит в Испанию (Sky Sports)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль перейдет в «Севилью».

По информации Sky Sports, клубы договорились об аренде 26-летнего француза до конца сезона. «Севилья» будет полностью выплачивать зарплату Марсьялю.

Сегодня, 25 января, француз вылетит из Парижа в Севилью для прохождения медосмотра, после чего он присоединится к команде.

«МЮ» купил Марсьяля в 2015 году за 60 миллионов евро.

В текущем сезоне он забил 1 гол в 11 матчах.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

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