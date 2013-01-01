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    «Севилья» согласовала с «МЮ» аренду Марсьяля. Сегодня он прилетит в Испанию (Sky Sports)

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль перейдет в «Севилью».

    По информации Sky Sports, клубы договорились об аренде 26-летнего француза до конца сезона. «Севилья» будет полностью выплачивать зарплату Марсьялю.

    Сегодня, 25 января, француз вылетит из Парижа в Севилью для прохождения медосмотра, после чего он присоединится к команде.

    • «МЮ» купил Марсьяля в 2015 году за 60 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он забил 1 гол в 11 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: Sky Sports

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