«Севилья» согласовала с «МЮ» аренду Марсьяля. Сегодня он прилетит в Испанию (Sky Sports)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль перейдет в «Севилью».
По информации Sky Sports, клубы договорились об аренде 26-летнего француза до конца сезона. «Севилья» будет полностью выплачивать зарплату Марсьялю.
Сегодня, 25 января, француз вылетит из Парижа в Севилью для прохождения медосмотра, после чего он присоединится к команде.
- «МЮ» купил Марсьяля в 2015 году за 60 миллионов евро.
- В текущем сезоне он забил 1 гол в 11 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
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Источник: Sky Sports