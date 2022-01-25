Мелкадзе перешел из «Спартака» в «Сочи»

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе перешел в «Сочи».
Условия контракта не разглашаются. Мелкадзе будет играть за «Сочи» под десятым номером.
Ранее сообщалось, что 24-летний футболист подпишет соглашение с клубом до лета 2024 года.
- Мелкадзе – воспитанник «Спартака».
- В этом сезоне он поучаствовал в 4 матчах.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба
Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды
Источник: официальный сайт «Сочи»