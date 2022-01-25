Мелкадзе перешел из «Спартака» в «Сочи»

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе перешел в «Сочи».

Условия контракта не разглашаются. Мелкадзе будет играть за «Сочи» под десятым номером.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист подпишет соглашение с клубом до лета 2024 года.

Мелкадзе – воспитанник «Спартака».

В этом сезоне он поучаствовал в 4 матчах.

Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

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