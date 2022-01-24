Мелкадзе успешно прошел медосмотр перед переходом в «Сочи»

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в «Сочи».
24-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и не позднее вторника подпишет контракт с новым клубом.
Соглашение между сторонами будет рассчитано на 2,5 года.
- Мелкадзе – воспитанник «Спартака».
- В этом сезоне он поучаствовал в 4 матчах.
- Контракт игрока с клубом истекает в июне.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»