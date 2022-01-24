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    Мелкадзе успешно прошел медосмотр перед переходом в «Сочи»

    Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в «Сочи».

    24-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и не позднее вторника подпишет контракт с новым клубом.

    Соглашение между сторонами будет рассчитано на 2,5 года.

    • Мелкадзе – воспитанник «Спартака».
    • В этом сезоне он поучаствовал в 4 матчах.
    • Контракт игрока с клубом истекает в июне.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2022 23:44
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