Мелкадзе успешно прошел медосмотр перед переходом в «Сочи»

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в «Сочи».

24-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и не позднее вторника подпишет контракт с новым клубом.

Соглашение между сторонами будет рассчитано на 2,5 года.

Мелкадзе – воспитанник «Спартака».

В этом сезоне он поучаствовал в 4 матчах.

Контракт игрока с клубом истекает в июне.

Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

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