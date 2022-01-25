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    «Зенит» сделал Ракицкому предложение о продлении контракта

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб предложил центральному защитнику Ярославу Ракицкому подписать новый контракт.

    «Ракицкому сделано предложение, ждем ответ», – сказал Медведев.

    Сообщалось, что украинцу предложат годичное соглашение, в котором, возможно, будет опция продления еще на один сезон.

    • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Действующий контракт между сторонами истекает в июне.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +958

      Борисыч1 53 минуты назад

      Раз Адамову дали зарплату в рублях, Ракицкому небось предложат в гривнах ))

      0
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      Рейтинг: +13252

      Cleaner 1 час назад

      Подпишет. От добра добра не ищут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3568

      Питерский князь 1 час назад

      Пора искать замену.
      Но равнозначной пока не вижу.

      1
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      Рейтинг: +958

      Борисыч1 > Питерский князь 51 минуту назад

      Крутой Ник у тебя! Типа, Аристократия помойки?

      2
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      Рейтинг: +743

      вальтер79 1 час назад

      ну Ярик ход за тобой

      0
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      Рейтинг: +135

      Аден 1 час назад

      сРакицкий хоче контракт на более длительный срок, потому будет вые Пываться либо стараться выбить побольше таньги из бЗдениты.

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      Рейтинг: +2209

      petrucho-spb 1 час назад

      Правильно , заранее надо. И дураков не надо делать из футболистов. Но и Раките надо дисциплину поддягивать.

      0
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      Рейтинг: +300

      Беспонтий 1 час назад

      любо

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