«Зенит» сделал Ракицкому предложение о продлении контракта

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб предложил центральному защитнику Ярославу Ракицкому подписать новый контракт.
«Ракицкому сделано предложение, ждем ответ», – сказал Медведев.
Сообщалось, что украинцу предложат годичное соглашение, в котором, возможно, будет опция продления еще на один сезон.
- Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Действующий контракт между сторонами истекает в июне.
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Источник: «Р-Спорт»