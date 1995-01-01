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    «Зенит» предложит Ракицкому контракт на год («РБ-Спорт»)

    «Зенит» планирует сохранить в составе центрального защитника Ярослава Ракицкого.

    Клуб намерен предложить игроку новый годичный контракт. Возможно, в нем будет опция продления еще на один сезон.

    Сейчас переговоры между сторонами находятся на паузе.

    • Действующее соглашение украинца истекает 30 июня.
    • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

    Агент Ракицкого – о продлении контракта: «От «Зенита» ничего конкретного. Есть разговоры с другими командами»

    Гендиректор «Зенита»: «У Дзюбы и Ракицкого еще полгода контракта. Времени достаточно»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 20:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +421

      Ник Уволен 35 минут назад

      Ярик пока в форме Зениту нужен.
      Его забросы через всё поле шедевральные. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +1656

      Sancho010365 45 минут назад

      Ракицкий атомная бомба, сила! "ХАРОШАЯ" новость. Какую банку он вколотил Мальме, не дрогнув, спокойно и уравновешено. Он украшает Зенит.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3807

      Блямба 45 минут назад

      Хоть так.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3943

      sobaka120982 49 минут назад

      В чем дело ? Почему не на 3-4 года? Игрок то топовый

      4
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      Рейтинг: +850

      qawzsexdr > sobaka120982 1 минуту назад

      В курсе сколько ему лет, это не Ибрагимович

      0
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      Рейтинг: +56498

      portero 1 час назад

      Ну наконец-то про Ярика вспомнили, а то агент на истериках изошел...

      5
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      Рейтинг: +101

      Дубина 1 час назад

      Агент выбьет норм контракт Раките)))

      0
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