«Зенит» предложит Ракицкому контракт на год («РБ-Спорт»)

«Зенит» планирует сохранить в составе центрального защитника Ярослава Ракицкого.
Клуб намерен предложить игроку новый годичный контракт. Возможно, в нем будет опция продления еще на один сезон.
Сейчас переговоры между сторонами находятся на паузе.
- Действующее соглашение украинца истекает 30 июня.
- Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
- В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
Агент Ракицкого – о продлении контракта: «От «Зенита» ничего конкретного. Есть разговоры с другими командами»
Гендиректор «Зенита»: «У Дзюбы и Ракицкого еще полгода контракта. Времени достаточно»
Источник: «РБ-Спорт»