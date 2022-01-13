«Зенит» предложит Ракицкому контракт на год («РБ-Спорт»)

«Зенит» планирует сохранить в составе центрального защитника Ярослава Ракицкого.

Клуб намерен предложить игроку новый годичный контракт. Возможно, в нем будет опция продления еще на один сезон.

Сейчас переговоры между сторонами находятся на паузе.

Действующее соглашение украинца истекает 30 июня.

Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Агент Ракицкого – о продлении контракта: «От «Зенита» ничего конкретного. Есть разговоры с другими командами»

Гендиректор «Зенита»: «У Дзюбы и Ракицкого еще полгода контракта. Времени достаточно»