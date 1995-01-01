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    Шатов – о решении приостановить карьеру: «Я не восстанавливался, а мучился»

    Полузащитник Олег Шатов, приостановивший карьеру в 31 год, объяснил, почему принял это решение.

    – Когда впервые промелькнула мысль приостановить карьеру?

    – Это было в Казани, и это не спонтанное решение. Всe шло к этому – тут и мое внутреннее состояние, и физическое ощущение моего организма.

    Просто я мучился в тот момент. Не восстанавливался, а мучился – потому что шло одно повреждение, оно тянуло за собой другое, третье. Я просто принял решение, что сделаю так, как реально хочу.

    Ни о чем не жалею, у меня было более двух с половиной месяцев, которые я провел замечательно. Но для себя понял, что скучаю и по футболу, и по мячу. При любой возможности принимал участие [в матчах] – в Питере играл в любительской лиге, также играл с друзьями.

    Что бы ты ни говорил и что бы ни делал – себя не обманешь. В очередной раз понял, что я люблю футбол и я буду делать не одну попытку, а две или три тысячи, если потребуется, чтобы вернуться.

    • Шатов расторг контракт с «Рубином» и стал свободным агентом.
    • Он тренируется на сборах «Урала».
    • Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.

    Григорий Иванов: «У Шатова «пожизненный» контракт с «Уралом». Еще мальчиком говорил, что будет заканчивать здесь»

    Источник: «Матч ТВ»

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