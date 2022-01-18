Григорий Иванов: «У Шатова «пожизненный» контракт с «Уралом». Еще мальчиком говорил, что будет заканчивать здесь»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о полузащитнике Олеге Шатове, который вчера приступил к тренировкам с клубом на сборах в ОАЭ.
— Олег проводит уже вторую тренировку. Пообщался с ним. Видно, что соскучился по футболу. Он в полном порядке — физическая форма хорошая, ни грамма лишнего веса. Посмотрим, как пойдет дальше. Всe зависит от него.
— Ключевое решение по Шатову за кем остается?
— За самим Олегом. Он сам решит, когда будет готов. Давайте дадим ему немного времени потренироваться, посмотреть, как себя чувствует, как травмы и болячки себя поведут. Всегда говорил, что двери в «Урал» для него открыты. Он сам решит, останется у нас или будет искать что-то другое.
— «Урал» не такой богатый клуб, чтобы предложить космический контракт футболисту. Правильно?
— У него «пожизненный» с нами контракт. Когда он еще мальчиком и уходил от нас, то говорил, что заканчивать будет в «Урале». Вот и думайте сами. И мы будем думать, как бы лучше всe сделать.
- Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.
- Затем он играл за «Анжи», «Зените», «Краснодаре» и «Рубине».
- Шатов расторг контракт с казанским клубом и стал свободным агентом.