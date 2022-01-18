Григорий Иванов: «У Шатова «пожизненный» контракт с «Уралом». Еще мальчиком говорил, что будет заканчивать здесь»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о полузащитнике Олеге Шатове, который вчера приступил к тренировкам с клубом на сборах в ОАЭ.

— Олег проводит уже вторую тренировку. Пообщался с ним. Видно, что соскучился по футболу. Он в полном порядке — физическая форма хорошая, ни грамма лишнего веса. Посмотрим, как пойдет дальше. Всe зависит от него.

— Ключевое решение по Шатову за кем остается?

— За самим Олегом. Он сам решит, когда будет готов. Давайте дадим ему немного времени потренироваться, посмотреть, как себя чувствует, как травмы и болячки себя поведут. Всегда говорил, что двери в «Урал» для него открыты. Он сам решит, останется у нас или будет искать что-то другое.

— «Урал» не такой богатый клуб, чтобы предложить космический контракт футболисту. Правильно?

— У него «пожизненный» с нами контракт. Когда он еще мальчиком и уходил от нас, то говорил, что заканчивать будет в «Урале». Вот и думайте сами. И мы будем думать, как бы лучше всe сделать.