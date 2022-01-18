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    Григорий Иванов: «У Шатова «пожизненный» контракт с «Уралом». Еще мальчиком говорил, что будет заканчивать здесь»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о полузащитнике Олеге Шатове, который вчера приступил к тренировкам с клубом на сборах в ОАЭ.

    — Олег проводит уже вторую тренировку. Пообщался с ним. Видно, что соскучился по футболу. Он в полном порядке — физическая форма хорошая, ни грамма лишнего веса. Посмотрим, как пойдет дальше. Всe зависит от него.

    — Ключевое решение по Шатову за кем остается?

    — За самим Олегом. Он сам решит, когда будет готов. Давайте дадим ему немного времени потренироваться, посмотреть, как себя чувствует, как травмы и болячки себя поведут. Всегда говорил, что двери в «Урал» для него открыты. Он сам решит, останется у нас или будет искать что-то другое.

    — «Урал» не такой богатый клуб, чтобы предложить космический контракт футболисту. Правильно?

    — У него «пожизненный» с нами контракт. Когда он еще мальчиком и уходил от нас, то говорил, что заканчивать будет в «Урале». Вот и думайте сами. И мы будем думать, как бы лучше всe сделать.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.01.2022 09:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +465

      Stavr007 29 января 2022, 23:04

      олеже 31, а он заканчивать уже собрался

      0
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 18 января 2022, 12:48

      Конечно всех своих надо подтянуть к бюджетному бабла. Надо вводить лимит на идиотов и игрочишке типа Шатова в рпл.

      1
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      Рейтинг: +707

      Азбука 18 января 2022, 11:52

      Нормально закончить карьеру в родном клубе. Надеюсь Шатов ещё Уралу поможет чуток.

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2022, 11:10

      Шатов вернулся в зону комфорта...

      0
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