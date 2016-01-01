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    Деспотович: «Каждый мой шрам не от врага, а от людей, которые говорили, что любят меня»

    Экс-нападающий «Рубина» Джордже Деспотович опубликовал послание в инстаграме на русском языке.

    «Каждый мой шрам не от врага, а от людей, которые говорили, что любят меня...» – написал Деспотович в сторис.

    • После перевода в дубль Деспотович решил покинуть «Рубин», о чем сообщил публично.
    • Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

    Терюшков: «Химки» наблюдают за Деспотом более-менее лучше, чем остальные 15 клубов РПЛ»

    Яровинский: «Слуцкий якобы отправил Деспотовича в дубль за отказ от своего агента? Это «Смехопанорама», мы поржали»

    Источник: инстаграм Джордже Деспотовича

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    Сегодня, 18:02
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1851

      serglider 1 час назад

      Красиво написал! Можно было целую поэму при желании забабахать!
      Как это например:
      Я знаю: завтра будет лучше.
      Я тыщу планов отложу на позже,
      Еще не поздно ничего .
      Мой гроб шумит листвой.
      Он - дерево. Он нянчит гнезда.

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      Рейтинг: +14996

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      О , да он - философ )))

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      Рейтинг: +806

      Vitaga 2 часа назад

      старая пословица- предают только друзья

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      Рейтинг: +812

      mama1991 2 часа назад

      е б а tь со смыслом!

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      Рейтинг: +10398

      playsh 3 часа назад

      Бог не фраер,всё видит.Не переживай,Джордж,каждой сволочи - да воздастся.

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      Рейтинг: +57119

      portero 3 часа назад

      Давай ЦСКА, там может ко двору придешься...

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