Деспотович: «Каждый мой шрам не от врага, а от людей, которые говорили, что любят меня»

Экс-нападающий «Рубина» Джордже Деспотович опубликовал послание в инстаграме на русском языке.

«Каждый мой шрам не от врага, а от людей, которые говорили, что любят меня...» – написал Деспотович в сторис.

После перевода в дубль Деспотович решил покинуть «Рубин», о чем сообщил публично.

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

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