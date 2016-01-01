Деспотович: «Каждый мой шрам не от врага, а от людей, которые говорили, что любят меня»

Красиво написал! Можно было целую поэму при желании забабахать!
Как это например:
Я знаю: завтра будет лучше.
Я тыщу планов отложу на позже,
Еще не поздно ничего .
Мой гроб шумит листвой.
Он - дерево. Он нянчит гнезда.
Экс-нападающий «Рубина» Джордже Деспотович опубликовал послание в инстаграме на русском языке.
«Каждый мой шрам не от врага, а от людей, которые говорили, что любят меня...» – написал Деспотович в сторис.
- После перевода в дубль Деспотович решил покинуть «Рубин», о чем сообщил публично.
- Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
- Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
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