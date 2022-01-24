Ломаев: «Меня хотел подписать «Локомотив», интерес «Спартака» – это слухи»

Подрезают Крылышки(( Жаль... Хочется, чтобы в РПЛ были самобытные провинциальные команды. А рпловские топы самостоятельно взращивали и вводили в состав молодёжь, а не так вот, отбирая у других.
Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал трансферные слухи, связанные с ним.
– Как узнал про интерес «Спартака»?
– Да из соцсетей. Новость мне кто-то скинул.
– Агент что-то говорил про «Спартак»?
– Да нет. Если будет реальный интерес, если захотят договориться, я буду знать. Слухи и слухи. Ничего не знаю об этом.
– Зарема писала про тебя как про таланта, который прошел мимо спартаковской селекции в 18-19 лет.
– Не знал.
– Кто-то из топов тебя мог подписать?
– «Локомотив». Про его интерес я узнал в тот же день, когда приехал в Чертаново. Отец сказал: «Переметнуться будет некрасиво».
– А когда ты уже заиграл в «Чертаново»? Или в «Крыльях»?
– Лично со мной никто не говорил. Говорю, слухи.
– Сейчас хорошее время уйти из «Крыльев»?
– Вообще нет. У нас отличная команда, прекрасный тренерский штаб. Если бы не эти три матча в конце [1:1 с «Уралом», 0:0 с «Нижним Новгородом», 0:1 с ЦСКА], которые мы могли выиграть, совсем высоко бы шли.
Нас обожает город – за то, что выкладываемся, не боимся играть в футбол, бьемся за победу. Отношения в коллективе – супер. Хотим еще пошуметь нашей бандой.
- В этом сезоне Ломаев пропустил 18 голов в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
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