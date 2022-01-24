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    Ломаев: «Меня хотел подписать «Локомотив», интерес «Спартака» – это слухи»

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал трансферные слухи, связанные с ним.

    – Как узнал про интерес «Спартака»?

    – Да из соцсетей. Новость мне кто-то скинул.

    – Агент что-то говорил про «Спартак»?

    – Да нет. Если будет реальный интерес, если захотят договориться, я буду знать. Слухи и слухи. Ничего не знаю об этом.

    – Зарема писала про тебя как про таланта, который прошел мимо спартаковской селекции в 18-19 лет.

    – Не знал.

    – Кто-то из топов тебя мог подписать?

    – «Локомотив». Про его интерес я узнал в тот же день, когда приехал в Чертаново. Отец сказал: «Переметнуться будет некрасиво».

    – А когда ты уже заиграл в «Чертаново»? Или в «Крыльях»?

    – Лично со мной никто не говорил. Говорю, слухи.

    – Сейчас хорошее время уйти из «Крыльев»?

    – Вообще нет. У нас отличная команда, прекрасный тренерский штаб. Если бы не эти три матча в конце [1:1 с «Уралом», 0:0 с «Нижним Новгородом», 0:1 с ЦСКА], которые мы могли выиграть, совсем высоко бы шли.

    Нас обожает город – за то, что выкладываемся, не боимся играть в футбол, бьемся за победу. Отношения в коллективе – супер. Хотим еще пошуметь нашей бандой.

    • В этом сезоне Ломаев пропустил 18 голов в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11516

      Fusballer 2 часа назад

      Подрезают Крылышки(( Жаль... Хочется, чтобы в РПЛ были самобытные провинциальные команды. А рпловские топы самостоятельно взращивали и вводили в состав молодёжь, а не так вот, отбирая у других.

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      Рейтинг: +57073

      portero 2 часа назад

      Ну вот , а писали что Зенит его летом хотел подписать, но по цене не договорились....

      Даже странно что Зенит не смог, по сути у них нет воротчика нормального...

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