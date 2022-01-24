Ломаев: «Меня хотел подписать «Локомотив», интерес «Спартака» – это слухи»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал трансферные слухи, связанные с ним.

– Как узнал про интерес «Спартака»?

– Да из соцсетей. Новость мне кто-то скинул.

– Агент что-то говорил про «Спартак»?

– Да нет. Если будет реальный интерес, если захотят договориться, я буду знать. Слухи и слухи. Ничего не знаю об этом.

– Зарема писала про тебя как про таланта, который прошел мимо спартаковской селекции в 18-19 лет.

– Не знал.

– Кто-то из топов тебя мог подписать?

– «Локомотив». Про его интерес я узнал в тот же день, когда приехал в Чертаново. Отец сказал: «Переметнуться будет некрасиво».

– А когда ты уже заиграл в «Чертаново»? Или в «Крыльях»?

– Лично со мной никто не говорил. Говорю, слухи.

– Сейчас хорошее время уйти из «Крыльев»?

– Вообще нет. У нас отличная команда, прекрасный тренерский штаб. Если бы не эти три матча в конце [1:1 с «Уралом», 0:0 с «Нижним Новгородом», 0:1 с ЦСКА], которые мы могли выиграть, совсем высоко бы шли.

Нас обожает город – за то, что выкладываемся, не боимся играть в футбол, бьемся за победу. Отношения в коллективе – супер. Хотим еще пошуметь нашей бандой.

В этом сезоне Ломаев пропустил 18 голов в 18 матчах.

Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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