Серия А. «Наполи» разгромил «Салернитану» и поднялся на второе место

«Наполи» в домашнем матче 23-го тура Серии А крупно победил «Салернитану» – 4:1.
Команда Лучано Спаллетти набрала 49 очков и поднялась на второе место в таблице, обогнав «Милан».
Италия. Серия А. 23-й тур
Наполи – Салернитана – 4:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Жуан, 17; 1:1 – Бонаццоли, 33; 2:1 – Мертенс, 45 (с пенальти); 3:1 – Рахмани, 47; 4:1 – Инсинье, 53 (с пенальти).
Удаления: нет – Весели, 51.
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Источник: «Бомбардир»