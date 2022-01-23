«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: лондонцы проиграли десять очных игр подряд

В 17:00 по Москве начнется матч 23-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем». В десяти последних очных играх победили ливерпульцы.

«Кристал Пэлас» не побеждает «Ливерпуль» дома с 2014 года.

«Ливерпуль» идет в АПЛ 2-м.

«Кристал Пэлас» Патрика Виейра занимает 13-ю строчку.

занимает 13-ю строчку. В 1-м круге «Ливерпуль» победил 3:0.

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