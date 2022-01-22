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    АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном», прервав 12-матчевую победную серию

    «Манчестер Сити» в 23-м туре АПЛ потерял очки в Саутгемптоне. Ничью гостям принес центральный защитник Эмерик Ляпорт.

    Прервалась 12-матчевая победная серия манчестерцев в АПЛ. Тем не менее, они лидируют в таблице с 12-очковым преимуществом. «Саутгемптон» поднялся на 12-ю строчку.

    В сезоне АПЛ «Саутгемптон» потерпел только одно домашнее поражение (в сентябре от «Вулверхэмптона»).

    Англия. АПЛ. 23-й тур

    Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Уокер-Питерс, 7; 1:1 – Ляпорт, 65.

    Календарь АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2022 22:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +43

      adekvat0726 3 часа назад

      Столько бабла принес букиекерам этот один матч

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