АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном», прервав 12-матчевую победную серию

«Манчестер Сити» в 23-м туре АПЛ потерял очки в Саутгемптоне. Ничью гостям принес центральный защитник Эмерик Ляпорт.

Прервалась 12-матчевая победная серия манчестерцев в АПЛ. Тем не менее, они лидируют в таблице с 12-очковым преимуществом. «Саутгемптон» поднялся на 12-ю строчку.

В сезоне АПЛ «Саутгемптон» потерпел только одно домашнее поражение (в сентябре от «Вулверхэмптона»).

Англия. АПЛ. 23-й тур

Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Уокер-Питерс, 7; 1:1 – Ляпорт, 65.

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