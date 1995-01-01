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    Фанат «Эвертона» во время игры с «Астон Виллой» бросил на поле петарду. Шумовой удар получили Динь и Кэш

    Болельщик «Эвертона» во время матча АПЛ против «Астон Виллы» (0:1) бросил на поле петарду, когда бирмингемцы праздновали забитый гол. Это было на 45+3 минуте.

    Шумовой удар получили два футболиста «Астон Виллы»: Люка Динь и Мэтти Кэш. Оба упали на газон, но обошлось без травм.

    • Бросившего петарду сразу вычислили и задержали.
    • Динь в январе перешел в «Астон Виллу» как раз из «Эвертона». В матче против бывшего клуба он сделал ассист.
    • «Эвертон» идет в АПЛ 16-м.

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    Источник: Sky Sports

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