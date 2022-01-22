Райолу выписали из больницы (Football Italia)

Футбольный агент Мино Райола вернулся в свой дом в Монте-Карло.

Его выписали из миланской больницы Сан-Раффаэле.

В пятницу сообщалось, что агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за легочного заболевания.

Райола – агент Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Поля Погба и других игроков.

На прошлой неделе он должен был встретиться с представителями «Барселоны».

Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого