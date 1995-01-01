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    Райолу выписали из больницы (Football Italia)

    Футбольный агент Мино Райола вернулся в свой дом в Монте-Карло.

    Его выписали из миланской больницы Сан-Раффаэле.

    В пятницу сообщалось, что агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за легочного заболевания.

    • Райола – агент Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Поля Погба и других игроков.
    • На прошлой неделе он должен был встретиться с представителями «Барселоны».

    Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57030

      portero 6 часов назад

      "Грудная жаба" его душила???

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