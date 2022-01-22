Райолу выписали из больницы (Football Italia)

Футбольный агент Мино Райола вернулся в свой дом в Монте-Карло.
Его выписали из миланской больницы Сан-Раффаэле.
В пятницу сообщалось, что агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за легочного заболевания.
- Райола – агент Эрлинга Холанда, Златана Ибрагимовича, Поля Погба и других игроков.
- На прошлой неделе он должен был встретиться с представителями «Барселоны».
Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии
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Источник: Football Italia