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    Вероятность победы «Тоттенхэма» над «Лестером» на 95-й минуте равнялась 1 из 6666 (The Analyst)

    «Тоттенхэм» на этой неделе вырвал победу у «Лестера» в компенсированное время матча АПЛ (3:2). К 95-й минуте лондонцы уступали 1:2.

    На тот момент вероятность победы «Тоттенхэма» равнялась 1 из 6666.

    • Лондонцы стали авторами самого позднего камбэка в истории турнира.
    • «Тоттенхэм» идет в АПЛ 5-м.
    • 23 января он сыграет в дерби против «Челси».

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    Источник: The Analyst

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    21.01.2022 20:35
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