Вероятность победы «Тоттенхэма» над «Лестером» на 95-й минуте равнялась 1 из 6666 (The Analyst)

«Тоттенхэм» на этой неделе вырвал победу у «Лестера» в компенсированное время матча АПЛ (3:2). К 95-й минуте лондонцы уступали 1:2.

На тот момент вероятность победы «Тоттенхэма» равнялась 1 из 6666.

Лондонцы стали авторами самого позднего камбэка в истории турнира.

«Тоттенхэм» идет в АПЛ 5-м.

23 января он сыграет в дерби против «Челси».

ЦСКА презентовал турецкого новичка шуткой про русских Наташ

Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить до 120 тысяч рублей