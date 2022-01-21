Вероятность победы «Тоттенхэма» над «Лестером» на 95-й минуте равнялась 1 из 6666 (The Analyst)

«Тоттенхэм» на этой неделе вырвал победу у «Лестера» в компенсированное время матча АПЛ (3:2). К 95-й минуте лондонцы уступали 1:2.
На тот момент вероятность победы «Тоттенхэма» равнялась 1 из 6666.
- Лондонцы стали авторами самого позднего камбэка в истории турнира.
- «Тоттенхэм» идет в АПЛ 5-м.
- 23 января он сыграет в дерби против «Челси».
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Источник: The Analyst