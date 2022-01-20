Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    «Тоттенхэм» совершил самый поздний камбэк в истории АПЛ. Команда проигрывала до 95-й минуты

    «Тоттенхэм» победил «Лестер» со счетом 3:2 в перенесенном матче 17-го тура АПЛ.

    Команда Антонио Конте уступала 1:2 до 95-й минуты, но в итоге выиграла. Это новый рекорд лиги.

    Лондонцы стали авторами самого позднего камбэка в истории турнира.

    • «Тоттенхэм» победил, проигрывая до 94 минут и 52 секунд.
    • Предыдущий рекорд с мая 2012 года принадлежал «Манчестер Сити» – 91:14.

    ЦСКА презентовал турецкого новичка шуткой про русских Наташ

    Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

    Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить до 120 тысяч рублей

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2022 09:42
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1427

      СуперПАВ9 14 часов назад

      Отлично, с победой, 3 очка не пахнут.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93143

      zigbert 15 часов назад

      Где то работа Конте уже просматривается. Камбэк конечно удивительный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6470

      vladik12 15 часов назад

      "Лестер", вот и живите теперь с этим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      pele1981 15 часов назад

      ТТХ силен!) Вполне по силам занять третье, а то и второе место!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20154

      JTherry 15 часов назад

      какая скорострельность в добавленное время...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56941

      portero 15 часов назад

      А не шибко много добавили...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93126
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68538
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru