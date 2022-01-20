«Тоттенхэм» совершил самый поздний камбэк в истории АПЛ. Команда проигрывала до 95-й минуты

Отлично, с победой, 3 очка не пахнут.
«Тоттенхэм» победил «Лестер» со счетом 3:2 в перенесенном матче 17-го тура АПЛ.
Команда Антонио Конте уступала 1:2 до 95-й минуты, но в итоге выиграла. Это новый рекорд лиги.
Лондонцы стали авторами самого позднего камбэка в истории турнира.
- «Тоттенхэм» победил, проигрывая до 94 минут и 52 секунд.
- Предыдущий рекорд с мая 2012 года принадлежал «Манчестер Сити» – 91:14.
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