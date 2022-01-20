«Тоттенхэм» совершил самый поздний камбэк в истории АПЛ. Команда проигрывала до 95-й минуты

«Тоттенхэм» победил «Лестер» со счетом 3:2 в перенесенном матче 17-го тура АПЛ.

Команда Антонио Конте уступала 1:2 до 95-й минуты, но в итоге выиграла. Это новый рекорд лиги.

Лондонцы стали авторами самого позднего камбэка в истории турнира.

«Тоттенхэм» победил, проигрывая до 94 минут и 52 секунд.

Предыдущий рекорд с мая 2012 года принадлежал «Манчестер Сити» – 91:14.

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