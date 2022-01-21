Газизов: «Восстановление в должности в «Спартаке»? Все будет решаться в суде»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что он хочет вернуться в «Спартак».

«Судиться со мной начал «Спартак», поэтому мои юристы тоже начали работать – я их полностью поддерживаю.

Восстановление в должности? Всe будет решаться в суде», – сказал Газизов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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