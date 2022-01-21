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    Газизов: «Восстановление в должности в «Спартаке»? Все будет решаться в суде»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что он хочет вернуться в «Спартак».

    «Судиться со мной начал «Спартак», поэтому мои юристы тоже начали работать – я их полностью поддерживаю.

    Восстановление в должности? Всe будет решаться в суде», – сказал Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.01.2022 18:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10336

      playsh 3 часа назад

      Газиз,беги скорее к психиатру,подлечись.Не то в психушке попадёшь в палату к Наполеону,он точно тебя восстановят в должности.

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      Рейтинг: +12484

      NewLife 3 часа назад

      Золотая рыбка: что еще тебе надобно старче ? Хочу быть столбовым дворянином и сидеть рядом с Федуном. Золотая рыбка: пошел нах, достал уже, в Уфе тебя ждет разбитое корыто.

      1
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      Рейтинг: +11446

      Fusballer > NewLife 3 часа назад

      На месте Заремы сидеть?

      0
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      Рейтинг: +13705

      Hektor 84 4 часа назад

      По тебе дурка плачет

      2
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      Рейтинг: +24156

      vladimir-7 6 часов назад

      Газик не дает спокойно отдохнуть ни Федуну, ни Завьяловой, а главной
      мечтой Газика, это всех свиней пустить на трансплантацию органов.

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      Рейтинг: +1096

      Форвард 79 6 часов назад

      Наглость второе счастье!!!

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