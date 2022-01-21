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    «Каминг-аут, туда-сюда». Обляков – о шутках в ЦСКА из-за покрашенных волос

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков, покрасивший волосы в белый цвет, рассказал о реакции одноклубников на смену имиджа.

    – Шутки на тренировках бывают и жесткие, но ничего страшного. «Каминг-аут, туда-сюда».

    – Ты же предложил покрасить волосы?

    – Я предложил Дивееву, а Кучаев потом вместе с нами решился. Чалов не очень захотел. Сказал, что у него волосы какие-то не такие, что ему не пойдет, у него какие-то кучерявые.

    • Обляков провел 18 матчей в сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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    21.01.2022 11:42
    Комментарии9
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      Рейтинг: +13705

      Hektor 84 7 часов назад

      Конские питорки)))

      0
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      Рейтинг: +1941

      Niko 13 часов назад

      вот благодаря ему мы уже 2-3 года и играем каждый матч вдесятером. Не понимаю в чём профит от него. Дуду номер два.

      2
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      Рейтинг: +11446

      Fusballer 13 часов назад

      В Зенит пусть переходит. Там точно оценят.

      2
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      Рейтинг: +12484

      NewLife > Fusballer 13 часов назад

      В жаркие объятия Мостового и Малкома))

      2
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      Рейтинг: +12341

      Barmaleushka > Fusballer 12 часов назад

      Его в пищевике один "тренер" заждался ( в стрингах).

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      Рейтинг: +12341

      Barmaleushka > NewLife 12 часов назад

      Будет второй ( после ванолли) на страпон к зареме .

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      Рейтинг: +13136

      Cleaner 14 часов назад

      Облякова - в Фиорентину! И забыть.

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      Рейтинг: +279

      3meeeD > Cleaner 14 часов назад

      И их страны депортировать *****..са

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      Рейтинг: +24156

      vladimir-7 > 3meeeD 11 часов назад

      Что-то у тебя какие-то наклонности пи........ие.

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