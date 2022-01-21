«Каминг-аут, туда-сюда». Обляков – о шутках в ЦСКА из-за покрашенных волос

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков, покрасивший волосы в белый цвет, рассказал о реакции одноклубников на смену имиджа.

– Шутки на тренировках бывают и жесткие, но ничего страшного. «Каминг-аут, туда-сюда».

– Ты же предложил покрасить волосы?

– Я предложил Дивееву, а Кучаев потом вместе с нами решился. Чалов не очень захотел. Сказал, что у него волосы какие-то не такие, что ему не пойдет, у него какие-то кучерявые.

Обляков провел 18 матчей в сезоне РПЛ, отдал 1 ассист.

Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года.

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