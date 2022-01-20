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    Слуцкий: «Ломовицкий – качественное усиления для «Рубина». Он будет претендовать на место в старте»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы о дебюте полузащитника Александра Ломовицкого в составе казанской команды.

    • Ломовицкий – воспитанник «Спартака».
    • «Рубин» купил его за 1,5 миллиона евро.
    • Он дебютировал в товарищеском матче с «Факелом» (4:4).

    – Среди тех, кто сыграл весь матч, Ломовицкий. Как он вам в этой игре?

    – Мы его давно знали и понимали его функционал. На наш взгляд, это качественное усиление для нас.

    Не секрет, что у нас есть проблема с российской обоймой. Она не такая большая и мы нуждались в усилении прежде всего российскими игроками.

    Александр стал одним из таких футболистов, и я уверен, что он будет претендовать на место в стартовом составе.

    – Вы говорили, что цените его универсальность. На какой позиции видите его больше?

    – Многое будет исходить из нашей кадровой ситуации. У нас не тренируется большая группа игроков, включая Самошникова.

    Поэтому на данном этапе он рассматривается, как левый защитник. Но его универсальность мы держим в голове.

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    Источник: сайт «Рубина»

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    20.01.2022 21:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n 4 часа назад

      Я думал Слуцкий умный мужик.

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