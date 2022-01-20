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    Гащенков: «В Грозном нельзя ходить в шортах или гулять за ручку с женой. У них так не принято»

    Бывший полузащитник «Ахмата» Михаил Гащенков рассказал о жизни в Грозном.

    – Как тебе Грозный?

    – Маленький город со своей культурой. Ты должен это понимать и принимать. Например, там нельзя было ходить по городу в шортах или гулять на улице за ручку с женой. У них там так не принято. Мне сразу это обозначили при подписании контракта.

    Никаких проблем – это же я приехал в гости, значит, должен уважать местную культуру и традиции.

    – В Грозном было куда сходить? Слышал, там проблемы с развлекательными заведениями...

    – Там не проводятся концерты, в кино ты особо не сходишь. Из развлечений были только поездки за город. Природа там очень красивая.

    – Правда, что достать там алкоголь – целая проблема?

    – Да, в свободном доступе алкоголь там не продают.

    – Что-то напоминало о том, что там когда-то была война?

    – Нет, там очень безопасно. Ни разу не видел на улице каких-то следов столкновений. Да и вообще местные вели себя спокойно, не было никаких неприятных ситуаций.

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    20.01.2022 15:28
    Комментарии9
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      Рейтинг: +14505

      KLIM777 4 часа назад

      почему-то сразу захотелось в Грозный, чтобы не видеть эту грязь, которая уже на каждом углу, одни бухари, другие шмары, третьи педики

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      Рейтинг: +677

      jet andy > KLIM777 4 часа назад

      Езжай, в чем проблема? По мне так лучше бухари и педики чем сумасшедшие, живущие по законам шариата.

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      Рейтинг: +747

      Vitaga 5 часов назад

      какая разная у нас страна) у нас к примеру дпс взяток не берет. проще через ха-ха договориться чтобы отпустили без штрафа если нарушил. а где то внаглую вымогают даже если не нарушал. у нас в росгвардию недобор. не могут найти желающих послужить даже за деньги. а где то платят взятки чтобы взяли

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      Рейтинг: +9205

      Alekxei Z. 10 часов назад

      Для чего это выложили здесь ?
      Адекватный человек высказал , что : "Никаких проблем - это же я приехал в гости, значит, должен уважать местную культуру и традиции. "
      Всё верно . Что ещё ждёт " Бомбардир " ?

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      Рейтинг: +1684

      Олег1204 > Alekxei Z. 10 часов назад

      Взаимность от многонационалов.

      2
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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 10 часов назад

      Нечего жене гулять по улице, её дело, чтобы завтрак, обед и ужин были,
      в доме всё убрано и чисто, выстирано и выглажено, да и дети ухожены.
      Это здесь жены не знают от кого родили детей, потому, что болтаются
      по кабакам с любовниками, а потом в койку.

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      Рейтинг: +11387

      DeStar > vladimir-7 8 часов назад

      интересная логика
      либо сидит дома и готовь стирай, либо шлюха)
      С мужиками также? либо работай содержи семью - либо режь в 5ом одного ножами и отрабатывай мобилы ?

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      Рейтинг: +24133

      vladimir-7 > DeStar 8 часов назад

      Поживи на Кавказе и поймешь логику.

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      Рейтинг: +11387

      DeStar > vladimir-7 6 часов назад

      я думаю логика для всех одна. Традиции это хорошо, просто не кажется ли что "разница" от и до слишком большая) где же "средние" люди)

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