Гащенков: «В Грозном нельзя ходить в шортах или гулять за ручку с женой. У них так не принято»

Бывший полузащитник «Ахмата» Михаил Гащенков рассказал о жизни в Грозном.

– Как тебе Грозный?

– Маленький город со своей культурой. Ты должен это понимать и принимать. Например, там нельзя было ходить по городу в шортах или гулять на улице за ручку с женой. У них там так не принято. Мне сразу это обозначили при подписании контракта.

Никаких проблем – это же я приехал в гости, значит, должен уважать местную культуру и традиции.

– В Грозном было куда сходить? Слышал, там проблемы с развлекательными заведениями...

– Там не проводятся концерты, в кино ты особо не сходишь. Из развлечений были только поездки за город. Природа там очень красивая.

– Правда, что достать там алкоголь – целая проблема?

– Да, в свободном доступе алкоголь там не продают.

– Что-то напоминало о том, что там когда-то была война?

– Нет, там очень безопасно. Ни разу не видел на улице каких-то следов столкновений. Да и вообще местные вели себя спокойно, не было никаких неприятных ситуаций.

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